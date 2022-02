Ahogy arról beszámoltunk, Liu Shaoang bronzérmes lett a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres számában a pekingi olimpián, ugyanakkor testvérét, Liu Shaolin Sándort kettős szabálytalanság miatt kizárták és a teljes mezőny végére sorolták. Az igencsak véleményes döntés sokakat felháborított, hiszen lényegében elvették az aranyat az idősebbik Liu testvértől. Kis öröm az ürömben, hogy öccse, Shaoang így végül bronzot nyert. A magyar szövetség bejelentette, hogy megóvják a döntőt, mi pedig Kollár-Keszler Andrea korábbi magyar válogatott, Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázót kérdeztük meg, hogy látja a Kínában történteket.

Az olimpiai ötödik helyezett sportolónő, a Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesület edzője szerint

Ez az aranyérem már Liu nyakában volt.

−A kizárása nem volt igazságos, hiszen a kínai versenyző is szabálytalankodott, mégpedig jobban, mint Liu. A sportágban létezik egy szabály a felelősség megosztásáról, amely szerint hasonló esetben mindkét versenyzőt hasonlóan kellene szankcionálni. Ha Liut kizárták, akkor a kínait is ki kellett volna, vagy helyben kellett volna hagyni az eredményt. Utóbbi lett volna a helyes döntés − részletezte Andrea, aki szerint kijelenthető, hogy

lejtett a hazai pálya. Számomra védhetetlen ez a döntés, de túl kell lépni rajta. Óvni lehet, de nagyon kicsi a valószínűsége, hogy megváltoztatják az eredményt

– tette hozzá a sportoló, aki a 2018-as pjongcsangi téli olimpián a Liu fivérekkel együtt képviselte hazánkat, a 2014-es szocsi játékokon pedig Shaolin Sándorral együtt szerepelt. A versenyzéstől 2019-ben vonult vissza.

A 2018-as téli olimpia előtt közös képen Keszler Andrea (felső sor, balról az első) és Liu Shaolin Sándor (alsó sor, középen)Forrás: Derencsényi István / MOKSZ

A szövetség nem hagyja annyiban

A magyar csapat megóvta a rövidpályás gyorskorcsolyázók férfi 1000 méteres döntőjét, amelyben a célvonalon elsőként áthaladó Liu Shaolin Sándort sárga lappal kizárták, azaz a teljes mezőny végére sorolták a pekingi téli olimpia hétfői napján. Bánhidi Ákos edző-menedzser elmondta, az ilyen óvásoknak nagy foganatja nem szokott lenni, de az illetékesek legalább látják, hogy az edzők nemcsak bábuk, hanem cselekvő emberek.

Nem tartjuk igazságosnak a döntést, egy aranyérmet vettek le Liu Shaolin nyakából, ezt nem könnyű megemészteni. Így testvére sem tud örülni a bronzéremnek. Úgy érezzük, picit lejt a hazai pálya. Borzasztó és elkeserítő

− fogalmazott Bánhidi.

Két rajt, egy kizárás

A fináléban három hazai versenyző és a két Liu testvér − akiknek édesapjuk kínai − csatázott. Bánhidi szerint már az első rajtnál látni lehetett, hogy az egyik hazai versenyzőt külön ráállították Liu Shaolinra, de ezért nem ítéltek semmit. Már azt sem értettük, hogy a megismételt rajtnál mit keres ott az egyik hazai korcsolyázó, idézte fel Bánhidi. A második rajt után aztán egy lökdösődésben Liu Shaoang leszakadt - akárcsak a négy éve 500 méteren győztes Vu Ta-csing -, és már nem erőltette a felzárkózást.

A sor elején Liu Shaoang, hátul testvére, Shaolin Sándor, köztük a három kínai versenyzőForrás: Kovács Tamás / MT

A hajrára Li Ven-lung is elfáradt, így Liu Shaolin és Zsen Ce-vej küzdött az aranyért, amikor a magyar élre állt, volt egy kisebb ütközésük, de úgynevezett „kölcsönös felelősségnek” tűnt. Aztán a célegyenesbe fordulva a kínai két kézzel húzta vissza Liu Shaolint, aki így is elsőként haladt át a célvonalon.

Párharc a jégen (Forrás: Kovács Tamás / MTI)

A zsűri aztán mindkét esetben a magyarok világklasszisát látta szabálytalannak, így nemcsak a futamból zárták ki, hanem sárga lappal a teljes mezőny végére sorolták. Liu Shaoang, aki negyedikként korcsolyázott a célba, bátyja kizárása miatt bronzérmessé lépett elő, amivel ebben a sportágban megszerezte Magyarország első egyéni dobogós helyezését.

Shaoang örömre sem lehet felhőtlen

Liu Shaoang nem tud felhőtlenül örülni a bronznak, noha ezzel együtt büszke, hogy ő lett az első magyar dobogós egyéniben a téli játékok történetében. Szerinte testvére, a célvonalon elsőként áthaladó Liu Shaolin Sándor megérdemelte volna az aranyat, a kizárást túlzónak tartja.

A gyõztes kínai Zsen Ce-vej, a második helyezett honfitársa, Li Ven-lung és a bronzérmes Liu Shaoang a dobogón (Forrás: Kovács Tamás / MTI)

− Nagyon nehéz nap volt, már az első futamban, a negyeddöntőben elfáradtam. Érezhető volt, hogy a koronavírusos fertőzésem miatt nem tudtam a csapattal együtt készülni.

Hiába szereztem bronzérmet, hiányérzetem van. A short trackben van kontakt, és nem értem, a bíróknál miért nem fért bele, amit Liu Shaolin csinált, és miért nézték el azt a visszahúzást, amit ellene követtek el

− fogalmazott Liu Shaoang, aki az első összetett világbajnoka Magyarországnak.

Az FTC 23 éves versenyzője elmondta, hátulról próbált segíteni testvérének, de közben vele szemben is szabálytalankodtak, így érezte, hogy ha lesz videózás, ő is előrébb kerülhet a negyedik-ötödik helyről.

Előre kell nézni

− Azt is sajnálom, hogy előtörtek belőlem az érzelmek, indulatok a bírói döntés után. Nem én vagyok a bíró, nem örültem a kizárásának - tette hozzá az Ádónak becézett Liu Shaoang, aki szerint el kell felejteni, ami most történt, mert két nap múlva jön az 1500 méteres szám, és arra neki és testvérének is össze kell kapnia magát.

Most jobb, ha nem beszélek Liu Shaolinnal, nem is megyek be hozzá a szobába. Dolgozza fel, aztán kedden nekilátunk a további munkának. Profik vagyunk, nehezen, de túl kell lépnünk ezen. Megoldjuk!

− fogalmazott.

A Liu fivérek a pekingi jégenForrás: Kovács Tamás / MTI

Liu Shaolin Sándor ugyanakkor senkinek sem nyilatkozott közvetlenül a döntő után. Kiment a csarnokból, felszállt a sportolói buszra, és visszament a szállásra.

„A nap, amikor majdnem olimpiai bajnok lettem”

A finálét követően érthetően feldúlt volt, így nem nyilatkozott, Liu Shaolin Sándor később azonban a közösségi médiában osztotta meg gondolatait a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres pekingi olimpiai döntőjét követően.

„A nap, amikor majdnem olimpiai bajnok lettem” − ezzel a mondattal kezdett a magyar versenyző, majd hozzátette, hogy edzett és szenvedett mentálisan és fizikálisan az elmúlt négy évben, sőt, mióta 2005-ben elkezdett korcsolyázni.

Sajnálom, hogy nem sikerült azt az eredményt elérnünk, amit mindannyian akartunk. Nehéz nap volt, mindent beleadtam, semmit sem tennék másképp

− olvasható az angol nyelvű Instagram-bejegyzésben.

A 26 éves, négy éve Pjongcsangban a férfi váltóval aranyérmes, a kínai fővárosban a vegyesváltó tagjaként harmadik helyezett versenyző hozzátette: a rövidpályás gyorskorcsolya egy gyönyörű sportág, melyet továbbra is imád, egyúttal gratulált barátjának, a győztes Zsen Ce-vejnek. Megjegyezte, a továbbiakban még keményebben, okosabban harcol majd, szurkolóitól pedig, akiket szeretetéről biztosított, további támogatást kért.

Botrányos döntés

Ahogy az Origo felidézte, az utolsó kanyar után, a célvonalnál történtek a legdrámaibb események: Liu Shaolin Sándor és Zsen Ce-vej test test elleni, férfias küzdelemben csúszott át a célvonalon, de a magyar fiú lába volt előrébb. A felvételt megnézve tisztán látszik, hogy a kínai ugyanúgy használta a kezét az előnyszerzésre, mint a magyar a saját pozíciója megtartására. Sőt, a kínai az, aki lerántja Liu Shaolint.

A főbíró Peter Worth és a zsűri azonban videózásba kezdett, és úgy látták, hogy Shaolin, az 1000 méter vb-címvédője volt a szabálytalanabb. Az M4 sport felvételt megnézve tisztán látszik, hogy a kínai ugyanúgy használta a kezét az előnyszerzésre, mint a magyar a saját pozíciója megtartására. Sőt, a kínai az, aki lerántja Liu Shaolint.

Liu Shaolin Sándor a jégre kerülve, de elsőként beérve a célbaForrás: Kovács Tamás / MTI

Az M4 Sport stúdiójában ülő, szakértőként dolgozó korábbi kiváló versenyző, Heidum Bernadett szerint is a „megosztott felelősség” elvét kellett volna alkalmazni, vagyis azt, hogy mindketten ugyanannyira voltak szabálytalanok (ha elfogadjuk, hogy azok voltak) és meghagyni a jégen született végeredményt.

Darázs Péter, a másik szakértő, aki ugyancsak sok-sok évet töltött versenyzőként a sportágban hasonló véleményen volt, ő sem értette, hogy vezethetett a Shaolintól látott mozdulat kizáráshoz, pláne sárga lapos büntetéshez, amivel a mezőny végére rangsorolták a magyar klasszist.