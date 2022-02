Gödörben vannak a dorogiak, ezt kár lenne tagadni, noha már négy forduló is lement 2022-ben, a piros-feketék képtelenek voltak begyűjteni a három pontot: egy döntetlen mellett három vereség a mérleg. Legutóbb hazai pályán az akkori sereghajtó Budafok fogott ki a Fenyvesi-csapaton, és ezúttal is a tabella utolsó helyezettje látogat Dorogra.

Az újonc Tiszakécske csapatában ettől függetlenül jó néhány ismert játékos van, a sort Kiprich Dáviddal illik kezdeni: az egykori tatabányai legenda, Kiprich József fia is az alföldi együttesben játszik. Rajta kívül jól csenghet még Beliczky Gergő, Heffler Norbert, Holczer Ádám, vagy épp Tajti Norbert neve is. A dorogiaknak azonban muszáj begyűjteni a győzelmet, különben meleg lehet az a bizonyos pite az alsóházban...

Az ellenfél jobb formának örvendhet, hiszen Visinka Ede csapata 2022-ben már kétszer is nyert, a Békéscsaba és a III. Kerület csapatait is legyűrték idén, a legutóbbi fordulóban viszont egy négyesbe szaladtak bele otthon a Szeged ellen. A két alakulat között kereken tíz pont a differencia, viszont az újonc kécskeiek csak négy pontra vannak a már bennmaradó helyen tanyázó Budaörstől, így a motiváció biztosan meglesz részükről.

Ősszel egyébként Tiszakécskén 2-1-re nyert a Dorog, ezzel minden bizonnyal most is kiegyeznének Lénárték.

Labdarúgó NB II., 25. forduló

Dorogi FC–Tiszakécskei LC

Dorog, Buzánszky-stadion, vasárnap, 14 óra.