A Komárom VSE női együttese az előző szezonban remekelt az NB II. Északnyugati csoportjában, ahol mindössze két pontot veszítve (azokat is a zöld asztalnál), magabiztosan végzett az élen és jutott fel az NB I. B. Nyugati csoportjába. A komáromiak alaposan felkészültek a másodosztályra, hiszen kilenc játékost is igazoltak az új szezonra. Az érkezők között főleg fiatal, felnőttkarrierjük elején járó játékosok voltak, míg a rutint és a kiemelkedő játéktudást elsősorban a korábbi válogatott Temes Bernadett képviselte.

Hogy a másodosztály már nagyobb kihívásokat tartogat a csapat számára, azt mindjárt az első fordulóban megtapasztalhatta a Komárom, hiszen hazai pályán súlyos, 23-14-es vereséget szenvedett a mezőny egyik legerősebb csapatának számító Kozármisleny ellen. Hamar sikerült azonban belerázódni az NB I. B. mezőnyébe: a második körben összejött az első pont (22-22 Mohácson), majd a harmadikban az első győzelem is (36-31 a Pénzügyőr ellen). A negyedikben az első helyen százszázalékos teljesítménnyel álló NEKA vendégeként is majdnem összejött a bravúr (26-27), majd zsinórban öt győzelmet aratott a KVSE. Az utolsó három meccsén aztán csak két pontot szerzett a Komárom, de 7 győzelemmel, 1 döntetlennel és 4 vereséggel, 15 szerzett ponttal így is a harmadik helyen zárta az évet. Közben a Magyar Kupában is vitézkedett a csapat, ahol a Kispest legyőzése után a mumus, a KVSE-t ősszel mindhárom alkalommal legyőző Kozármisleny jelentette a végállomást.

– Az NB II. Északnyugati csoportjának megnyerése után hosszú idő elteltével ismét a másodosztályban játszhatott a komáromi női csapat – kezdte őszi értékelését a csapat edzője, Nagy Péter. – A városvezetés és a szponzorok is támogatták a magasabb osztályban való szereplést. A játékoskeret magja megmaradt és ehhez igazoltunk rutinos játékosokat és ügyes fiatalokat is. Célul a biztos bennmaradást tűztük ki. Felmérésekkel, heti három edzéssel és több edzőmérkőzéssel próbáltunk felkészülni az új idényre. Hétről hétre egyre jobban összeállt a csapat és a játék is, ezért bizakodva, egészséges önbizalommal és természetesen nagy izgalommal vártuk a szezonkezdést – beszélt a felkészülési időszakról a szakember. – A kezdeti bizonytalanság után a lányok felvették a bajnokság ritmusát és remek teljesítménnyel nyerték a mérkőzések egész sorát. A őszi szezonban 15 pontot gyűjtve a harmadik helyről várjuk a januárban kezdődő folytatást. Szeretnénk a tavaszi mérkőzéseken bebiztosítani a helyünket a felsőházi rájátszásban és hosszú távon stabilizálni a helyünket a másodosztályban – hangsúlyozta Nagy Péter.

Bár az elsődleges cél a bennmaradás, azt talán nem túl nagy merészség kijelenteni a sikeres ősz után, hogy a komáromiaknak nagyobb terveik is lehetnek a szezon hátralévő részére. A KVSE első idei bajnokiját jövő héten szombaton, a NEKA ellen vívja hazai pályán.



Az újonc Komárom (piros-feketében) remek teljesítményt nyújtott az ősz folyamán

Fotó: Kovács László