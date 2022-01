A mérkőzés első perceiben még jobbára a Szeged vezetett, de a negyed közepén egy 10-0-s rohamot produkálva – mint kiderült, végleg – megfordította a mérkőzést az Oroszlány. A hazai csapat védekezése kimagasló volt, aminek a kulcsát az jelentette, hogy az NB I. A-csoportjának legmagasabb VAL-indexével rendelkező Personst sikerült kikapcsolni a játékból.

A második negyedben egy pontra feljött a Szeged (28-27), de aztán Ihring tripláival és Mesicek pontjaival kilencre növelte a különbséget (38-29) a vendéglátó. A Szeged ismét felzárkózott, de a félidőben nyolc pont volt az MVM-OSE előnye (43-35).

A harmadik játékrészben igazi dobópárbajt vívott a két csapat. A Lions kitűnően triplázott, hatszor is eredményes volt távolról (Ruják háromszor is), így a 28. percben már 15 pont volt az előnye (69-54). A negyed végén aztán a Szeged is megrázta magát és két sikeres távoli dobással 69-60-ra jött fel.

A zárónegyedet nagy lendülettel kezdte a vendégcsapat, az ekkor már ellenállhatatlanul játszó Persons vezetésével folyamatosan dolgozta le a hátrányát, amely a 36. percre két pontra csökkent (76-74). Rendkívül izgalmas végjátéknak néztünk elébe, ahol felváltva estek a kosarak. Az előny azonban végig a hazaiaknál volt, akik a végig kitűnően játszó Ihring és Mesicek vezetésével végül megszerezték a győzelmet. A Lions 8-11-es mérleggel a 11.-ről a 9. helyre jött fel a bajnokságban.

Így látták a mesterek:

Sebastjan Krasovec: – Úgy érzem, megérdemelten nyertünk. Lehetett volna ez egy kényelmesebb győzelem is, de ez a bajnokság már csak ilyen. Minden csapatban vannak kiemelkedő képességű játékosok, akiket ha hagyunk játszani, könnyen nehézzé tehetik számunkra a mérkőzést. Nehéz időszakon vagyunk túl, de a heti egy mérkőzéssel mostantól jobb ritmusban maradhatunk.

Simándi Árpád: – Nem ma játszottunk a legjobban, de nagyot küzdöttünk és harcoltunk. Sajnálom hogy így alakult, de a végjátékban elkövetett hibák miatt végül veszítettünk.

Kosárlabda, NB I. A., alapszakasz, férfi, 19. forduló: MVM-OSE Lions–Naturtex-SZTE-Szedeák 90-83 (19-12, 24-23, 26-25, 21-23) Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, 800 néző, vezette: Benczur T., Dr. Mészáros B., Makrai. OROSZLÁNY: Ihring 20/12, Carev 5/3, Mesicek 26/3, Burns 11/3, Molnár. Csere: Parrish 16/6, Ruják 9/9, Garamvölgyi, Tóth 3/3. Edző: Sebastjan Krasovec. SZEGED: Persons 32/12, Cook 14/3, Szatmári 2, Bognár 7, Alston 16. Csere: Davis 8, Filipovic 1, Kerpel-Fronius, Keller 3/3. Edző: Simándi Árpád. Az eredmény alakulása: 2. perc: 2-5, 4. p.: 6-9, 8. p.: 16-9, 12. p.: 23-16, 14. p.: 25-23, 18. p.: 38-29, 23. p.: 46-41, 24. p.: 54-45, 28. p.: 69-54, 31. p.: 69-64, 36. p.: 76-74, 39. p.: 86-80.