Tavaly áprilisban műtéten esett át. Az elmúlt években hozzá volt szokva a pörgéshez, kicsit vissza is élt a testével – így fogalmaz Szőnyi Ferenc.

Azt hittem, sérthetetlen vagyok, de ez a beavatkozás helyrebillentette bennem ezt a kérdést.

A térdműtét után Mexikóban versenyzett, ahol egy autó elütötte a megmérettetés közben. Újból a jobb lába sérült, ekkor már komolyan elgondolkodott azon, szabad-e tovább feszegetni a határokat. Úgy döntött, ha az Across the Years nem sikerül, ha a teste ellenkezik, akkor abbahagyja a pályafutását. Ettől azonban egy darabig nem kell félniük szimpatizánsainak, hiszen a hatnapos verseny alatt minden Szőnyi terve szerint alakult: sikerült napi 100 kilométert lefutnia.

Tele tervekkel - Szőnyi Ferenc nem sokáig pihent, már újra edzésbe állt. Volt úszni, és a futást is elkezdte. A sérülése úgy tűnik, teljesen elmúlt, nagy öröm számára, hogy újra versenyképes, fel tudja venni a harcot. A tervek szerint tavasszal már komoly kihívások várnak rá. Az ultratávok szerelmeseként márciusban indul egy hatórás futóversenyen, ez lesz az első nagyobb megmérettetése ebben az esztendőben. Februárban edzőtáborba indul, ahol a kerékpározás mellett futni is fog. Áprilisban Dél-Amerika felé veszi majd az irányt, ahol ötszörös távú ironmanen vesz részt. 19 kilométer úszás, 900 kilométer kerékpár és 410 kilométer futás vár rá, itt már szeretné a lehető legjobb formáját hozni. Visszatérne az indiai Hell ultra 480 kilométeres versenyre is. Reménykedik benne, hogy a koronavírus-járvány ezúttal megengedi, hogy ezeket a versenyeket megszervezzék.

Nemrégiben Csernus Imre egy műsorában is felbukkant Szőnyi. A pszichiáter erőteljesen hangot adott annak a véleményének, hogy szerinte vissza kellene vonulnia a sportolónak.

– Csernus Imrének van egy modora, bele tud gázolni az ember belső burkába, ami szívfájdító. Ő egyfajta versenyzői gyengülést diagnosztizált nálam, amely nem fizikai, leginkább abból fakad, hogy félek a „játékszer” elvesztésétől. Közel vitt ahhoz, hogyha szükség lesz rá, akkor el tudjam engedni a versenyzést. Ennek szerintem még nem jött el az ideje, jó válasz volt erre ez a hatnapos futás. Sok időm volt kielemezni az elmúlt időszakot – mesélte az ultrafutó, aki összetettben a hetedik helyen zárt, amellyel elégedett. Úgy érzi, az eredmény jó alap a további versenyekhez. A megmérettetés körülményeiről a következőket mondta:

– Az időjárás elég „Szőnyi Ferisre” sikerült, elmehetek a világ legszárazabb helyére, ott, ahol én indulok, biztosan eső lesz. Itt sem volt ez másképp, Arizonában, a sivatagban. Jött az eső és a hidegfront. Az épített körülmények fantasztikusak voltak, felkészültek a szervezők. Volt több konyha, a gyors napi pihenést pedig fűtött helyiségekben tölthettük, itt lehetőség volt az étkezésre is. A szállásunk egy sátorban volt, ami a hideg miatt nem volt kényelmes, de versenyezni mentem, nem komfortzónát keresni.

Szőnyi Ferenc műtött lábára nem volt panasz az Across the Years alatt, azonban kisebb kellemetlenségekkel meg kellett küzdenie, hiszen elvesztette a nagylábujjáról a körmét.

– Azt szoktuk mondani, egy hosszútávfutónak mindig hiányzik egy körme – fogalmazott nevetve. – A hétköznapokban is előfordulhat. Az esős, agyagos pályán először megjelentek a lábamon a vízhólyagok, vérhólyagok, majd feljött a körmöm. Fájdalmas élmény, de meg kell vele küzdeni.