Két negyeden keresztül nem engedték lefordulni nagynevű ellenfelük pólósait a fiatal tatabányai vízilabdások. Sokk volt a jó blokk is, és a támadásokból rendre vissza is értek védekezni a tatabányaiak. Viszont a támadásokban szinte felőrlődött a vendég társaság. Többnyire csak kiszorított helyzetből jutottak

lövéshez a vendégek, illetve, akik előtt jobb lehetőség kínálkozott a gólszerzésre, azok is tovább passzolták a labdát. Ezért vette be mindössze

kétszer a hazaiak hálóját a TVSE.

Zantleitner Krisztina: – Két gól az roppant kevés. A védekezésre még összpontosítani tudtuk az energiáinkat, de a támadásokra fizikálisan elfogytunk.

Vízilabda OB I., női, 11. forduló

UVSE – TVSE Vízilabda Kft. 16-2 (3-0, 4-1, 7-1, 2-0)

Hajós Alfréd uszoda, 100 néző, vezette: Debreczeni Nóra, ifj Kádár J.

TATABÁNYA: Zirighné Sós I. – Zantleitner N., Zink, Orbán 1, Zöld, Szedlák 1,

Bozsó. Csere: Gresó (kapus), Zantleitner H., Kovács J., Hollósi, Sóti.

Edző: Zantleitner Krisztina.

Gól emberelőnyből: 9/4, illetve 4/0.

Gól ötméteresből: 0.

Kipontozódott: Zantleitner H.

Két és fél negyeden keresztül úgy tűnt, hogy a vízművesek borsot törhetnek a vásárhelyiek orra alá, ám végül a hajrában pontosabban pólózó hazaiak

szerezték meg a három pontot, az őszről elhalasztott, és hétvégén bepótolt összecsapáson.

Gebauer Lajos: – Sok hibával játszottunk, de még így is megvoltak a lehetőségeink akár arra is, hogy nyerjünk. Ehhez leginkább a kellő koncentráció

hiányzott.

Férfi OB I. B, 12. forduló

Hódmezővásárhelyi VSC – Tatabányai Vízmű SE 8-6 (0-1, 3-3, 3-1, 2-1)

Vásárhelyi Városi Sportuszoda, 100 néző, vezette: Vörös V., Juhász T.

TVSE: Szabó II. – Gombos, Szenczi 1, Szőke 3, Várnagy 1, Kovács P., Csányi.

Csere: Németh A. 1, Németh G., Galler, Tátrai, Czibere. Edző: Gebauer Lajos.

Gól emberelőnyből: 5/2, illetve 7/2.

Gól ötméteresből: 1/1, illetve 1/1.