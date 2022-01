– Kicsit déja vu érzésem van, ugyanez volt a 2019-es dániai világbajnokságon, ahol Csoki, azaz Csoknyai László meg én voltunk a válogatott élén. A támadás jó volt, működött, de a védekezés és a kapusteljesítmény nem volt megfelelő – mondta a Tatabánya korábbi vezetőedzője az M4 Sport Sporthíradójában a magyar kéziválogatott Izland elleni meccse után.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar csapat nem tudta megoldani az egy-egy elleni ütközéseket. Szerinte a spanyol stílusú játékhoz válogatták be a játékosokat, ami a nagytestű átlövőkre és beállókra épül. Matics kiemelte: a magyarok ellen képviselt skandináv játék a gyorslábú kézilabdázókat részesíti előnyben, akik szépen cseleznek és kiszámíthatatlanok, a széleken és betörésekben is erősek, ehhez pedig másfajta játékosok szükségesek.

Matics Vladan szerint a magyarok türelmetlenek voltak, könnyű gólokat kaptak, az együttesből mindenki hős akart lenni, de a játékosok egyszerűen nem bírták a nyomást.

A magyar válogatott egy győzelemmel és két vereséggel búcsúzott csoportjában a szlovákokkal közös rendezésű Eb-n, és a 15. helyen végzett. Ez a nemzeti együttes történetének legrosszabb szereplése.

Vladan Matics 2008 és 2010 között a férfi válogatott másodedzője volt, majd 2018-tól Csoknyai Lászlóval közösen szövetségi kapitánynak nevezték ki. 2019 júniusában Gulyás István vette át a csapat irányítását.