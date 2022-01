Egy sikeresnek mondható őszi idény után – amelyet a Dorog a hetedik helyen fejezett be a másodosztály 20 csapatot számláló mezőnyében – január utolsó hétvégéjén folytatódik majd a csapat számára az NB II. küzdelemsorozata. Betegségek miatt egyelőre több hiányzója is van Fenyvesi László vezetőedző csapatának, ugyanakkor van egy visszatérő is, hiszen hosszú idő, az augusztus végi, Tiszakécske elleni mérkőzés után újra a csapattal együtt dolgozhatott Tóth Barnabás.

A Merkantil Bank Liga 21. fordulójában, január 30-án a Békéscsaba vendége lesz a csapat, amely addig négy alkalommal lép pályára felkészülési mérkőzésen. Az időpontok és az ellenfelek: január 8. (szombat), 13 óra: Gyirmót FC (idegenben), január 12. (szerda), 13 óra: FC Ajka (hazai pályán), január 15., (szombat), 13 óra: Tatabányai SC (hazai pályán), január 23. (vasárnap), 13 óra: FC STK 1914 Samorin (szlovák, hazai pályán).