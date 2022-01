Szépszámú közönség előtt kezdte meg a 2022-es év bajnoki szereplését a DKSE, Dorogon, ahol az volt a tét, hogy továbbra is veretlen marad-e a megyebeli gárda az NB I. Ligában. Mivel a múlt héten a Vidux-Szeged RSE elveszítette veretlenségét Székesfehérváron, egyedül a Dág KSE nem talált még legyőzőre. A mérkőzés első két játszmájában minden a hazaiak elképzelései szerint alakult, még úgy is, hogy a mérkőzés előtt derült ki, kezdő liberójuk betegség miatt nem állhat rendelkezésükre. A dági Czibula Bence – szerencsére – a mély vízbe bedobva, remekül helyt állva megoldotta a feladatot, így nem lehetett fogást találni a hazai együttesen. A folytatásban, talán túlságosan is megnyugodtak a vendéglátók, és fölösleges hibáikat kihasználva szépíteni tudott a vendégegyüttes.

A szünetben rendezte sorait a Dág KSE, és végig koncentrálva, látványos védekezéseinek, és támadásainak köszönhetően, teljesen megérdemelten győzött, megőrizve veretlenségét a pontvadászatban.

Zirigh Balázs: – Több mint egy hónapja játszottunk tétmeccset, közben többen is betegek voltak, edzéseket kellett kihagynunk, így, a felkészülési meccsek ellenére kiszámíthatatlan volt, hogy mire leszünk képesek. Fontos volt, hogy a ne veszítsünk pontot, vagy pontokat. A Rákosmente győzniakarása – amiért minden elismerés megilleti őket – megnehezítette a dolgunkat, de volt tartásunk, és amikor kellett hoztuk a fontos labdameneteket. Összességében megérdemelt győzelmet arattunk.

Dág KSE - Rákosmente 3:1 (19, 19, -22, 18) Dorog, 150 néző, vezette: Szél Márta, Takács Ádám Dág KSE: Bakóczy, Kun, Sow, Oláh, Kara, Flachner, Czibula (liberó). Csere:, Balázs B. Edző: Zirigh Balázs. A mérkőzés alakulása, 1. szett: 5-3, 13-6, 18-11, 22-17, 24-19; 2. szett: 5-4, 12-7, 16-11, 20-16, 24-19; 3. szett: 3-5, 6-9, 14-14, 18-18, 20-21, 22-24; 4. szett 3-3, 11-7, 20-12, 24-18.