Nyíregyházán, az atlétikai centrumban rendezték meg a fedett pályás felnőtt nyílt felkészülési versenyeket, amelyeken a Tatabányai SC Geotech versenyzői kiemelkedően szerepeltek. A távolugrók versenyében Lesti Diána 6 méter 30 centis teljesítménnyel az élen végzett, míg Áts Viktória 5 méter 72 centiméterrel a második helyen végzett. Salamon András hatvan méter síkfutásban 7,18 másodperces idővel a kilencedik helyen zárt.

A következő felkészülési versenynek is a Nyírség fővárosa adott otthont. Ezen a viadalon is remekelt a tatabányai Lesti Diána, aki most 6 méter 35 centiméterre „repült”, és győzött. Rózsahegyi Bori 5,94 méteres ugrással végzett a második helyen, Balázs Emese (5,02 m) az ötödik helyen zárt. A hármasugrásban induló Áts Viktória 12,84 méteres teljesítménnyel utasította a teljes mezőnyt maga mögé.

Székesfehérváron, az ARAK fedettpályás atlétikai viadalán Gerics Roland 7,30 méterrel megnyerte a férfi távolugrók versenyét. A versenyzőket Dömötör Balázs, Henyecz László, Kiss Tibor és Petrovai József edzők készítette fel.

Salamon Zoltán vezetőedző: – Az idény első versenyein biztató formát mutatnak a TSC Geotech atlétái. Az eredmények még biztatóbbak lehetnek, ha a versenybírók is a helyzet magaslatán állnak majd. A hétvégén nagyobb létszámú tatabányai sportoló vesz részt a BOK-csarnokban zajló Budapest-bajnokságon, ahol bemutatkozik a szakosztály új igazolása, Molnár Janka is.