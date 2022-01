Az előző két mérkőzését megnyerő és a kilencedik helyre felkapaszkodó MVM-OSE Lions ezúttal a fordított formát mutató, a legutóbbi két bajnokiját elbukó és a 13., utolsó előtti helyen álló Atomerőmű vendégeként lépett pályára. Pakson befejeződött az ASE sportcsarnokának felújítása, így a hazaiak a szekszárdi albérlet után a szezon során először játszhattak bajnoki mérkőzést valóban hazai környezetben. Az oroszlányiak bolgár légiósa, Jordan Mincsev felépült sérüléséből, így Sebastjan Krasovec a legerősebb keretével vehette fel a küzdelmet a paksiakkal.

Az első negyedben és a második nagy részében felváltva vezettek a csapatok, a Lions aztán az első játékrész végén elhúzott és ötpontos előnnyel mehetett a nagyszünetre. A harmadik játékrész közepén az előny már kilenc pont is volt, de a hazaiak nem adták fel és a negyedik negyed elején feljöttek kettőre. Aztán a kiváló visszatérést produkáló, kitűnően játszó és a mérkőzés legjobbjának bizonyuló Mincsev két triplát (a mérkőzés során négyből négyet!) is elsüllyesztett, majd Mesicek is eredményes volt távolról, 79-65-nél pedig gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. Az MVM-OSE a nyolcadik helyre jött fel bajnokságban.

Sebastjan Krasovec: – Gratulálok a csapatomnak, nagyon fontos győzelmet arattunk. Természetesen tudom, hogy az ASE milyen nehéz helyzetben van, két kulcsjátékosunk nélkül kellett pályára lépniük, ami kedvezett nekünk.

Atomerőmű SE–MVM-OSE Lions 73-82 (15-16, 17-21, 18-22, 23-23)

Paks, 1000 néző, vezette: Földházi T. P., Söjtöry T. F., Nyilas I.

OROSZLÁNY: Ihring 10/3, Mesicek 13/3, Mucza, Mincsev 26/12, Burns 10. Csere: Garamvölgyi 2, Tóth 3/3, Parrish 5/3, Ruják 11/6, Molnár 2. Edző: Sebastjan Krasovec.

Az eredmény alakulása: 2. perc: 0-3, 6. p.: 11-7, 8. p.: 11-13, 13. p.: 20-23, 15. p.: 25-23, 18. p.: 29-35, 24. p.: 38-47, 26. p.: 44-49, 29. p.: 50-54, 33. p.: 57-59, 35. p.: 61-68, 38. p.: 65-79.