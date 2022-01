A korábban Tatabányán játszó montenegrói balszélső, Milos Vujovics is tagja az Eb álomcsapatának. Rajta kívül két dán, egy spanyol, egy német, egy holland, egy montenegrói és egy izlandi játékos alkotja az elit társaságot.

Az all star csapatot a Home of Handball applikáción keresztül több mint tízezer szavazatot gyűjtő szurkoló szavazata alapján állították össze, a névsort egyeztették az Európai Kézilabda-szövetség szakértői testületének a véleményével.

A csapat - A svéd irányítót, Jim Gottfridssont választották a 2022-es férfikézilabda Európa-bajnokság legértékesebb játékosának. A Flensburg játékosa a mai döntőt megelőzően 33 gólt szerzett és 47 gólpasszt adott. Gottfridsson másodszor lett MVP, 2018-ban a horvátországi Eb-n is a torna legjobb játékosának választották. A horvát Ivano Balic és a francia Nikola Karabatic után ő a harmadik, aki két MVP-díjat nyert Európa-bajnokságokon. Gottfridsson csapattársát, Oscar Bergendahlt választották a legjobb védőnek. Dánia két játékossal képviselteti magát az all star csapatban: a balátlövő Mikkel Hansen és a jobbátlövő Mathias Gidsel is bekerült a torna csapatába. Hansen korábban háromszor (2012-ben, 2014-ben és 2018-ban) szerepelt az Eb all star csapatában. Az idei torna legjobb kapusa az izlandi Viktor Hallgrimsson lett, a legjobb irányító a holland Luc Steins, a jobbszélsők közül a spanyol Aleix Gomes, a balszélsőknél a montenegrói, a korábban Tatabányán kézilabdázó Milos Vujovic lett a befutó. Az Eb legjobb beállója a német Johannes Golla lett.