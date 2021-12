Utolsó őszi meccsét is megnyerte a Tatai AC felnőtt csapata, így pontveszteség nélkül, az élről várhatja a tavaszi folytatást a Fejér-Komárom megyei közös bajnokságban. A TAC ezúttal Ács ellen bizonyult jobbnak, 32-27-re nyert riválisa ellen idegenben – tudtuk meg a csapat Facebook oldaláról.

– Az őszi szezon utolsó mérkőzésén Ácson léptünk pályára, ahol a legfontosabb cél a 2 pont begyűjtése volt. A héten ugyan nem nagyon tudtunk betegségek miatt minőségi edzésmunkát végezni, szerencsére ez 50 percig nem látszott a játékon. Már 10 góllal is vezettünk, amikor bekövetkezett egy ötperces rövidzárlat és 4 gólra fogyott ugyan az előnyünk, de a győzelmünk egy percig sem forgott veszélyben és megérdemelten nyertük meg az idei utolsó mérkőzésünket is. Gratulálok a csapatnak az őszi teljesítményhez, nyáron, mikor összeálltunk, még nem gondoltuk, hogy decemberre ilyen messzire jutunk és veretlenül zárjuk az őszi szezont! Jókor jön a pihenő, kellemes ünnepeket kívánunk minden szurkolónknak! – értékelt Kulcsár Gyöngyi, a csapat edzője.

– Kicsit döcögősen indult, de a félidő közepén átvettük a vezetést, majd a hajrában nagyon elléptünk az ellenféltől. A második játékrészben is voltak kisebb hullámvölgyek, de tartottuk az előnyt és megszereztük a fontos két pontot, A múlt heti nagy rangadón elért siker után ma felszabadultabban tudtunk játszani, de általánosságban is elmondható, hogy az egész csapat élvezi a kézilabdát, remek a hangulat, nagyon jó közeg, reméljük, hogy a tavaszi folytatás is hasonló lesz – tette hozzá Kőhalmi Zsófia.

Fejér-Komárom megyei női bajnokság, 11. forduló

Ácsi Kinizsi SC - Tatai AC 27-32(13-21)

tatai gólszerzők: Százvai Noémi, Bodányi Renáta 7-7, Kőhalmi Zsófia, Nyitrai Viktória 4-4, Szivek Anikó 3, Simon Nikolett, Rácz Rebeka, Kurcsik Nóra 2-2, Jagodics Dorina 1

az eredmény alakulása: 10. perc: 6:5; 20. perc: 10:12; 40. perc: 17:25; 50. perc: 20:29

A tabella élmezőnye:

1. Tatai AC 11 mérkőzés / 22 pont

2. Velence 11 / 20

3. Rácalmás 11 / 17

4. Dunaújváros 11 / 16