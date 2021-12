– Kellemetlen, rengeteget futó fiatal csapat érkezik hozzánk. Mivel a legutóbbi két bajnokijukat elveszítették, azért a veszprémieken is lesz nyomás. A középső embereik jól lőnek, erre oda kell majd figyelnünk, mert ellenkező esetben jó eséllyel minden helyzetüket kihasználják. Sok múlik azon is, hogy a veszprémi kapuban Borbély milyen napot fog majd ki. Igaz, ez minden csapat esetében döntő, hiszen erre épül a védekezés. Feszes, komoly védekezés szükséges ahhoz, hogy ne kelljen az eredmény után futnunk, mint tettük azt a Komló elleni bajnoki első félidejében. Ez most nem fér bele, nem adhatunk egy félidőnyi előnyt a riválisunknak.