Az óriási érdeklődésből adódott, hogy több mint 800 versenyző indult a győri viadalon. Az eseményen 77 csapatnak sikerült az éremszerzés, köztük volt a Tatabányai Vízmű SE gárdája. A 109 úszóklub közül a vízművesek az előkelő 3. helyen végeztek. A versenyen a tatabányai fiatalok több mint 70 egyéni csúcsot értek el, és összesen 22 medált szereztek, 9 arany-, 9 ezüst- és 4 bronzérmet.

Azaz a négynapos szezonzáró úszóversenyen kiválóan szerepeltek a TVSE fiatal úszói. Mindenki kitett magáért, aminek a csapat szempontjából meg is lett az eredménye. Az egyéni teljesítmények is kiválóra sikeredtek, Kocsis Márta edző szerint mindenki százszázalékosan produkált a medencében.

A versenyen 50 métertől- 1500 méterig minden számban rajtkőre álltak az úszók. A harmadik napon Jackl Vivien (TVSE) kiváló úszással 200 m vegyes úszásban új korosztályos országos csúcsot állított fel, és ez az eredmény egyben „A” szintet is jelentett a jövő évi EYOF-ra (Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál). Vivien így már két „A” szinttel büszkélkedhet, hiszen a 400 m vegyes úszásban is teljesítette a szintidőt. Ezenkívül Vivien 5 arany-, 1 ezüst- és 1 bronzéremmel gyarapította az éremgyűjteményét.

A versenyt előfutamdöntő menetrend alapján rendezték.

A tatabányaiak eredményei, Bartalos Anna 4 arany-, 3 ezüst- és 1 bronzérem. Pálházi Léda 3 ezüst- és 1 bronzérem. Zseni Réka 1 ezüstérem. Szobi Réka 1 ezüstérem. Virág Réka 1 bronzérem. A délutáni finálék résztvevője volt még Nagy Dalma és Kádár Csenge, akik szintén remek eredményeket értek el, pontszerző helyeken végeztek.

Most ugyan egy kis pihenő következik, de januárban folytatódik a munka a TVSE úszószakosztályában, mivel kezdődik az új szezon, nyáron pedig jönnek a korcsoportos országos bajnokságok.

– Fantasztikus szezont zártunk, szuper eredmények születtek egész évben. Külön öröm, hogy Vivien az idén is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és két korosztályos országos csúcsot is úszott 400, illetve 200 méter vegyesen. Óriási eredménynek tartom azt is, hogy úszóink valamennyi országos bajnokságon képviselték egyesületüket – emelte ki Kocsis Márta. – A legkisebbektől, azaz a cápa korosztálytól a felnőttekig, és ami hatalmas siker, hogy minden korcsoportban összejött a pontszerzés is. Az egyesületünkben ugyan csak utánpótláskorú versenyzők vannak, de Jackl Vivien és Virág Réka teljesítették az idősebbek szintidejét is, így a két lány végigversenyezte az összes korosztályos magyar bajnokságot. Az év végen az is kiderült, hogy az országban a 99 egyesület közül a TVSE úszói a 10. helyen végeztek.