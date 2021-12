Az OSE U14 „A” csapata Szegedre utazott az Országos Serdülő Bajnokság Középházának 4. fordulójában. Az első összecsapáson az oroszlányi csapat a Rátgéber Akadémia növendékei ellen szállt harcba, majd 30 perc szünetet követően pedig már a székesfehérvári Dávid Kornél KA együttese elleni mérkőzés következhetett a csoportban eddig veretlenül szereplő MVM-OSE Lionsnak.

Az első meccset nagyon simán, 90-44-re nyerte az oroszlányi alakulat, kihasználva fizikai előnyét az ellenféllel szemben. A csapat edzője, Genszky Gergő az első meccs után kiemelte, hogy az előző, budapesti fordulóhoz képest most egy más összetételű és szerkezetű Pécs érkezett Szegedre, immáron teljes kerettel. Hozzátette, kihasználtuk, hogy fizikálisan jobbak vagyunk és majdnem végig tudtunk az erősségeinkre építve kosárlabdázni, aminek örülök.

A nap második mérkőzésén már jóval szorosabb volt az összecsapás, amelyet a Dávid Kornél Akadémia hasonló korú növendékeivel vívott meg az OSE. Végül 74-55-re győzött a megyei gárda, így a napot két győzelemmel zárta.

– Tipikus év végi meccs volt, elfáradtunk, főleg fejben, a játékosok is és én is, az egész csapat, ez pedig látszott minden mozdulatunkon. Még úgy is, hogy hiányzott egy fontos láncszem a mai fordulóban, a védekezésünk hellyel közzel rendben volt, 55 pontot kaptunk, és nagyon sokszor támaszkodhattunk rá a 40 perc során. A probléma inkább az volt, ami a szorosabb mérkőzést okozta, hogy habár a helyzeteket kidolgoztuk, rengeteget rontottunk olyan szituációkban, amikben már nem szoktunk hibázni. Lesz most egy rövidebb 4 napos pihenőnk az ünnepek alatt, szánunk egy kis időt arra, hogy feltöltsük az akkumulátorokat – értékelt a találkozó után a vezetőedző.