A Nagykanizsa elleni győzelmet követően Mikula Zoltán és Veilandics Barna is megsérült, így még nagyobb kihívás elé nézett a MVM-OSE Lions II. a szezonban eddig jól teljesítő Celldömölk ellen. Az első negyedet simán nyerte a hazai csapat, a másodikban aztán fordult a kocka. Az ezúttal is kiválóan játszó Burai Róbert mellett mindig akadt valaki, aki átlendítette az oroszlányi csapatot a holtponton, amely végül megérdemelt győzelmet aratott. A Lions, amely legközelebb (és idén utoljára) pénteken, 19.30-tól a Soproni Tigrisek vendégeként lép pályára, 7-2-es mérleggel a második helyről várja a folytatást.

Kláris Zoltán: – Minden szezonnak megvannak a maga problémái, de nem gondoltam volna a Coviddal terhelt év után, hogy ilyen balszerencsések leszünk a sérülésekkel. Sajnos nem azt a kosárlabdát játsszuk, amit a szezon elején, de jelen helyzetünkben nincs is más lehetőségünk. Alkalmazkodunk, mert nem tehetünk mást, de a csapat erejét pont az mutatja, hogy egy kezdőcsapatnyi játékos elvesztése sem jelenthet problémát, ha a srácok összezárnak és küzdenek egymásért. Sportszerű ellenfelünknek köszönjük a barátságos vendéglátást a mérkőzés előtt és után is, a csapatomnak pedig tisztelet.

Kosárlabda, NB II., Nyugati csoport, férfi, 9. forduló CVSE Vulkán Fürdő–MVM-OSE Lions II. 69-76 (19-9, 10-19, 22-26, 18-22) Celldömölk, 50 néző, vezette: Hernicz B., Tóth B. Oroszlány: Varga, Burai 39/18, Schuj 3/3, Túri 12/3, Keller 6. Csere: Bogatin 9/3 Szabadfi 5, Grassl 2, Gottlieb. Edző: Kláris Zoltán

A tatai csapat csak az első negyed közepéig tudta tartani a lépést a középmezőnyhöz tartozó budaörsi riválisával és végül súlyos vereséget szenvedett. A TSE, amely idén már nem lép pályára bajnokságban, 2-7-es mérleggel a 12. helyen áll.

Kaposi Renátó: – Bevethető játékosaink igyekeztek felvenni a kesztyűt a rutinosabb, fizikailag erősebb ellenfelünkkel szemben és ez helyenként sikerült is nekik. Köszönöm a lányoknak ezt a hozzáállást, de azt még meg kell érteniük, hogy a pályán nem a másikra kell várnunk, hanem felelősséget kell vállalnunk és bátran kell játszanunk.

Női Amatőr NB I., Zöld csoport, 9. forduló Tatai SE–RADOBASKET 48-96 (12-19, 13-34, 13-19, 10-24) Oroszlány, vezette: Szőcs P., Koller I. Tata: Morcz 9/9, Horváth 12/3, Mohai 2, Kurucz 8/6, Tóth 6. Csere: Sulyák 9/3, Fodor 2, Kiss. Edző: Kaposi ­Renátó.