A dorogiak a szép búcsú és a középmezőny felső részén való megragadás reményében várhatták a mérkőzést és a hazai szurkolóknak nem is kellett sokáig várniuk az első gólra: az 1. percben Hajdú remek passzával Girsik lépett ki a védők közül, kicselezte a kapust is, majd az üres kapuba lőtt. Mielőtt a nyírségiek rendezték volna a sorokat, máris megkapták a másodikat: egy bal oldali szöglet utáni kavarodást követően Kárász Krisztián kotorta be a labdát három méterről.

Az eredmény a második fél­időben már nem változott, a Fenyvesi-csapat így szép győzelemmel búcsúzott 2021-től. A Dorogi FC 20 fordulót követően 9-3-8-as mérleggel, 30 ponttal a 7. helyről várhatja a jövő évi folytatást.

LABDARÚGÓ NB II, 20. FORDULÓ

DOROGI FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 2–0 (2-0)

Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, 250 néző. Vezette: Lovas L. (Csatári T., Bertalan D.)

DOROGi fc: Mursits – Kárász (Nyíri, 68.), Dlusztus, Izing, Papp M. – Lénárth – Oldal, Szerencsi (Lőrincz, 60.), Hajdú (Pohner, 60.), Szedlár (Barna 85.) – Girsik (Vígh, 85.). Vezetőedző: Fenyvesi László.

NYÍREGYHÁZA: Hegedüs L. – Szokol, Jánvári, Szabó B. (Nagy G., 66.), Nemes (Galambos, 45.) – Gresó, Márkus A. – Vass P. (Banyoi, 66.), Zamostny, Paku – Novák. Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Gólszerző: Girsik (1.), Kárász (13.)

Sárga lap: Dlusztus (2.), Kárász (64.), Izing (88.), Nyíri (90.) illetve Galambos (63.), Zamostny (68.), Szokol (78.), Gresó (90.).