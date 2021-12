A tatabányai női csapat ebben az idényben a pontvadászat során legyőzték az újonc győrieket, a Magyar Kupában, a csoportkörben pedig – némi meglepetésre – túljutottak a szegedieken is. Ezzel a legjobb nyolc közé kerültek. Zantleitner Krisztina vezetőedzőt arra kértük, hogy erről a félévről állítsa ki csapata „bizonyítványát”.

– A 2021–2022-es szezon kezdete előtt Keresztes Anita Egerbe igazolt. Két, úgynevezett kettős igazolású játékosunk közül Dobos Katica kiment az Egyesült Államokba tanulni, Kenderes Laura pedig a BVSC-ben folytatta pályafutását. Hárman érkeztek is, Rajna Enikő és Hollósi Kíra a kieső Honvédból, Bozsó Boglár pedig az OSC-től. Ám Boglár még csak serdülőkorú sportoló – mondta el az edző.

A változásokat követően lehetőség nyílt arra, hogy négy, 2006-os (!) születésű vízilabdás, akinek korábban legfeljebb néhány játékperc jutott egy-egy találkozón, most többet szerepelhessen, illetve tovább fejlődjön.

– A TVSE Vízilabda Kft. együttes keretében gyakorlatilag három felnőttkorú vízipólós játszik. A kapusunk Zirighné Sós Ildikó, Szedlák Mónika és az idén „felnőtté váló” Rajna Enikő. A gárda többi tagja mind utánpótláskorú. Az őszi teljesítményünkkel elégedett vagyok, sokszor a mutatott játék is jó volt. Úgy értékelem, hogy fejlődnek a fiataljaink, és Rajna játéka is jól jött. Az viszont, hogy igazán előreléptünk-e, szerintem csak tavasszal derülhet ki. De az eredmények jónak tűnnek. Erre a legjobb bizonyíték, hogy az ellenfeleink már nem tartalékolnak ellenünk. A legjobbak is teljes kerettel érkeznek hozzánk vagy fogadnak minket. Mivel ennyi nálunk a fiatal, nekünk nagyon jól jön, ha minél többet tudunk „igazi” felnőttegyüttesekkel mérkőzni. Remélem, eljön még az az időszak is, amikor erős csapatok akarnak majd Tatabányán edzőtáborozni – emelte ki Zantleitner Krisztina.

Zantleitner Krisztina szólt arról is, hogy mindössze egy hét pihenője lesz a csapatnak, de a korosztályos tatabányai válogatottaknak még ennyi sem, mivel január 15-én folytatódik az ob I-ben és az utánpótlás-bajnokságokban a pontvadászat.