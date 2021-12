Elkészült a Tatabányai SC Labdarúgó szakosztályának új vitrine – erről számolt be Facebook oldalán a TSC. Az üvegszerkényt a napokban be is rendezték, így immáron az új stadionban ragyogóbbnál ragyogóbb ereklyék fogadják a bejáratnál az oda érkezőket, akik szabadon megtekinthetik a tatabányai csapat trófeáit.