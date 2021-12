A nyolcadik helyen tölti a téli pihenőt az NB III. Nyugati-csoportjában szereplő Tatabányai SC. Bekő Balázs csapata igen rosszul kezdte a bajnokságot, hiszen augusztus hónapban egyáltalán nem sikerült nyerni, de aztán szeptemberre beindult a gépezet, és három győzelmet is aratott a gárda. Az új igazolások (Letenyei Zoltán, Módi Viktor, Farkas Zoltán, Szegleti Gergely) fokozatosan épültek be a csapatba, és a korábbi kulcs­emberekkel együtt csapattá értek az ősz folyamán. Októberben már csak a harmadik helyen telelő Veszprémtől kapott ki a csapat, és a november is hozott két nagyon fontos győzelmet.

A bajnokság szorosságát jól jellemzi, hogy ha három ponttal többet gyűjt össze Bekő Balázs csapata, akkor nem a nyolcadik, hanem az ötödik helyen telel, de a Tatabánya jelenlegi helyezése mögött is nagy a tumultus a tabellán húsz találkozót követően. Ebből hétszer aratott győzelmet a gárda, nyolc döntetlen mellett csak öt vereség jött össze. Amin mindenképpen javítani kell, az a lőtt gólok száma, hiszen csak 23 alkalommal talált be a Bányász (míg mondjuk a második Mosonmagyaróvár 59-szer), viszont a 19 kapott gól jól mutat az erősebb csapatokhoz képest is. Egy igazi gólvágó hiánya nagyon jól látszik az egyéni statisztikákból, hiszen jelenleg három játékos is áll négy lőtt góllal: Árvai Dániel, az új igazolás Szegleti Gergely, és a védő Kovács István.

A legnagyobb vereséget a Tatabánya még az első fordulóban szenvedte el, akkor 4-1-re kapott ki az ETO Akadémiától, azóta viszont maximum kettő volt a különbség. A legnagyobb sikert a sereghajtó Andráshida ellen aratta a Bányász, akkor 5-0 lett a végeredmény. A Bekő Balázs vezette Tatabányai SC a téli pihenőt követően január elején kezdi a felkészülést, az edzőmérkőzések után pedig február 13-án már újra felveszi az NB III.-as ritmust, az első tavaszi mérkőzésen majd a Sopron lesz az ellenfél, ahol épp az elmúlt napokban búcsúztak el a korábban a Tatabányát is irányító Mátyus János vezetőedzőtől.

A Komárom VSE elég hektikus teljesítményt nyújtott ugyanebben a bajnokságban. A nyáron nagy vérfrissítésen áteső gárda nem éppen erősödött, több újoncot is be kellett vetni. Volt egy hat mérkőzésig tartó veretlenségi sorozata, majd az ezt követő tizenegy mérkőzésből csak egyet tudott megnyerni. A gárda összesen öt győzelmet tudott aratni, hat döntetlen mellett még kilenc vereség csúszott be. Ezzel a gárda épp a vonal felett van, két ponttal megelőzve a már kiesőhelyen lévő Sopront. 20 meccsen 21 pontot szerzett a csapat, 27 lőtt és 36 kapott góllal. A legeredményesebb játékosa Tóth Patrik volt, aki 8 alkalommal talált be az ellenfelek kapujába. Ami az ősz legnagyobb pozítívuma, hogy az egyaránt 17 esztendős Pulai Martin és Galambos Máté is bemutatkozhatott saját nevelésként az első csapatban. A tavasz első mérkőzésén a Komárom majd Pápára látogat februárban, a nyári mérkőzésen a Bozsik-csapat 5-3-ra győzött, amely az ősz legjobb mérkőzése volt komáromi szempontból.