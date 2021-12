Mindkét csapat nagy lehetőség előtt áll, hiszen a győztes a legjobb négy közé jut a kupában. Erre, ahogy Zantleitner Krisztina, a TVSE vezetőedzője is megjegyezte, az alföldi gárdának van nagyobb esélye. A Szentes rutinosabb, fizikálisan erősebb együttes, amelynek keretében holland, orosz és szlovák légiós is pólózik. A tatabányaiak szeretnének azonban két jó meccset játszani riválisukkal, ezzel is tovább „építve” saját játékukat a bajnokság tavaszi folytatására.