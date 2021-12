Dorog egy igazi sportváros – hangzik el gyakran a rendezvényeken, amit az elmúlt évtizedek sikerei is igazolnak. A labdarúgás mellett a többi között a kézilabda, a birkózás is nagy népszerűségnek örvend a településen, ugyanakkor a kézilabdások a Dorogi ESE kötelékében, míg a birkózók a közelmúltig Dorogi Nehézatlétikai Club néven versenyeztek. Most komoly megújuláson megy keresztül a városi sport­élet, melyről Szekér Zoltán, Dorog Város Egyesített Sport­intézményének vezetője mesélt lapunknak.

Elmondta, hogy a hatékonyság növelése, illetve a fejlődés érdekében döntöttek úgy, hogy létrehozzák a Dorogi Atlétikai Clubot, a döntés révén egy több mint ötszáz sportolót magába foglaló klub született meg. Az egyesületet a kézilabda, a teke, a tenisz, a természetjárás, a nehézatlétikába tartozó szakosztályok, illetve a darts alkotja, a jövőben ehhez a palettához a szabadidősport is csatlakozni fog.

Szekér Zoltán megköszönte a helyi tekesport alapjait megteremtő Bíró László, a tenisz felvirágoztatásán dolgozó Slavóczki Ferenc és a birkózóklub elnökeként tevékenykedő Puksa Ferenc, illetve a természetjárókat összefogó Kardos Jenő munkáját, akik egyaránt sokat tettek a városi sportéletért. A Dorogi AC elnöke Vig Attila lett, akitől megtudtuk azt is, hogy a követelményekhez és a tradíciókhoz igazodva a klub arculata is megújul, és egy energikusabb, fiatalabb generáció dolgozik majd a jövő sikereiért.