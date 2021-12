Ezt hamar be is bizonyították, bő húsz perc után már kettővel ment a zöld-fehér gárda a Komárom otthonában. A szünet előtt ugyan Végh szépített, de a kontráival jól operáló Győr végül kétszer meglógott, és Farkas duplájával eldöntötte a három pont sorsát. Talán még ennél is nehezebb feladat várt a Tatabányára Mosonmagyaróváron, hiszen a bajnokság legjobb formájában lévő csapat volt a házigazda, a feljutásért küzd.