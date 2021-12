A Császár az Ászárt fogadja majd, itt azért nagyobb a különbség, az előzés nem lehetséges, viszont mindkét csapat pozitívan szeretne elmenni pihenni. Az utolsó előtti helyen lévő Császár egy győzelemmel meg tudná előzni a Piliscsévet, így nem kiesőhelyen tölteni a pihenőt. Az Ete is bőven esélyes még a dobogóra, jelenleg a hatodik helyen áll. A közelebb lépéshez Ácsról kellene elvinni mindhárom pontot. Az első körben Gyüszi Leventéék simán, 3-0-ra győztek, most is ez a valószínűbb kimenetel. Amennyiben az Ács meglepetést tudna okozni, adott esetben előzhetne is a tabellán, de a legutolsó öt mérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni, míg az Ete kettőt.