A verseny érdekessége, hogy László pályafutása során most történt meg az a bravúr, hogy Ildikó is és ő is dobogóra állhatott, ráadásul Ildikó már nem úgy, mint kiskorában, hogy apukát kísérte a dobogóra, hanem saját ügyességének köszönhetően, nagyon jól autózva érte el ezt a két dobogós helyezést.