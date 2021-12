– Volt olyan is, amely nagyon csábítóan hangzott. Júniusig viszont nem vállalok el egyet sem, most inkább szeretnék meggyógyulni és rendbe tenni magam fejben. Tizennégy éve nem volt szünetem, rám fér most egy pici. Leginkább szeretnék itthon, Szeged környékén maradni. Viszont ehhez hozzátartozik, hogy erre nincs igazán NB I.-es klub, így mindenképpen távolabb leszek a családtól. Mielőtt elfogadok majd egy ajánlatot, rájuk is gondolnom kell. Külföldre csak egy elképesztően jó lehetőség esetén váltanék, hiszen oda akkor őket is vinném. Szegedhez köti őket minden, iskola, barátok, szabadidő. Meglátjuk, egyelőre ez egy elég nagy dilemma, hiszen kevés csapat kispadjára sok edző pályázik, így nem tudhatom, nyáron milyen lehetőségeim lehetnek majd. Egy biztos, Szegeden most nagyon jól és otthon érzem magam, itt telepedtünk le korábban – emelte ki Matics Vladan.