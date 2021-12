– Még az induláskor is volt olyan játékosom, aki betegség miatt lemondta a mérkőzést, így egy beállóssal, illetve balszélső nélkül utaztunk el a találkozóra. A bajnokság első fordulójában hazai pályán súlyos, 21 gólos vereséget szenvedtünk a PLER ellen, így azt kértem a játékosaimtól, hogy ezúttal próbáljunk meg 20-on belül maradni. Ehhez képest végig tartottuk a lépést a minket láthatóan lebecsülő ellenfelünkkel, akik egyre idegesebbek lettek a mérkőzés végére. A hajrában két góllal is vezettünk, játékvezetői segítség is kellett ahhoz, hogy ellenfelünk kiharcolja a döntetlent. Minden játékosom kiemelkedő teljesítményt nyújtott, remélem, innentől már elhiszik, hogy nem a futottak még kategóriába tartoznak – emelte ki a vezetőedző, aki másnap a női bajnokság másodosztályában szereplő komáromi csapattal magabiztos, 28–23-as győzelmet ünnepelhetett a Mohács ellen és ezzel a KVSE feljött a második helyre a Nyugati csoportban.