A harmadik játékrészben a remekül játszó hazai csapat előnye 20 pont fölé nőtt, innentől kezdve az MVM-OSE már csak kozmetikázni tudott az eredményen. Bár a Lionsnál az ezúttal is kiválóan triplázó Brandon Parrish (23) és Miliszavljevics (22) is 20 pont fölé jutott, addig a hazaiaknál három játékos is átlépte az említett határt, különösen a 29 pontot szerző és 40-es (!) VAL-indexet összehozó Nigel Johnson nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A Lions pillanatnyilag az ötödik helyen áll a bajnokságban.