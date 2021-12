Járóka Mátyás: – Az első félidőben még minden úgy alakult, ahogy megbeszéltük az öltözőben, sikerült keményen, agresszívan játszanunk. Helyzet itt is ott is kimaradt, de sikerült megszereznünk a vezetést! A második félidőben pedig bent maradtunk az öltözőben, ráadásul még iszonyatosan el is fáradtunk fejben és kondiban is, pedig nagyon jól indult nekünk a meccs. Talán ez okozta a vesztünket. Csejtei úrnak sok sikert kívánunk a továbbiakba a futball pályán kívül is.