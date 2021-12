A Nyergesújfalu gyakorlatilag két hónapja nem tudott pontot szerezni, most Esztergomban próbálkozott meg ezzel. Az első fordulóban Darabos Gábor együttese már megmutatta, hogy le tudja győzni az Esztergomot és ezt most is megismételte. Ugyanúgy, mint augusztusban, most is az Esztergom került előnybe egy korai góllal, majd a Nyergesújfalu felállt, és fordított. Akkor három, most négy gólt vágott a Darabos-csapat, így hosszú idő után újra volt ok az ünneplésre Nyergesen.