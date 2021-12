Az első két Európa-Liga mérkőzését bántóan simán elveszítő Tatabánya remekül kezdett az ellen a Schaffhausen ellen, amelytől az előző szezonban ugyanebben a sorozatban oda-vissza kikapott. Ezúttal más volt a helyzet: a végig szenzációsan játszó Győri Mátyás vezetésével támadásban gólerősen, védekezésben pedig precízen, keményen és hatékonyan tette a dolgát a Bányász. Mindenki hozzátette a magáét az első félidei kitűnő teljesítményéhez: a Grundfos öt mezőnyjátékosa is eredményes volt (legalább kétszer), a kapuban a végül 48 százalékos védési hatékonyságot produkáló Bartucz László folyamatosan parádézott, de társa, Piotr Wyszomirski is kifogott két büntetőt (ketten együtt ötből négyet!), bár megjegyzendő, hogy az ellenfél kapusa, Kristian Pilipovic is remekül védett.