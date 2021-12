A Sárisáp szeretné visszaszerezni a dobogós pozícióját a szünetre, ehhez pedig mindenképpen győzni kellene a Környe ellen. Csapó Károly csapatából többen is hiányozni fognak sérülések és eltiltások miatt. A Környe két győzelmen van túl, szóval jó formában van a csapat, és egy mostani sikerrel még akár előzhet is. Az augusztus végi randevújukon a Sárisáp 2-0-ra győzött. A Vértessomló és a Tát is szépen szeretné zárni az idényt, bár talán mindkét gárda felülteljesítette a saját elvárásait is erre az őszre, így egy vereséggel sem lennének rossz pozícióba.