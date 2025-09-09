1 órája
Imádják a nézők a csodaszép tatabányai színésznőt - díjat ítéltek neki
A tatabányai színpad legjobbjait díjazták. A Jászai Mari Színház az előző évadban is jobbnál jobb darabokat hozott a publikumnak, a színészek kitettek magukért. A nézők is díjazták a színészeket.
A tatabányai Jászai Mari Színház évadnyitó ülésén a társulat és a nézők szavazatai alapján díjazták a legjobbakat.
A legjobbakat díjazta a Jászai Mari Színház
A Vármegyei Príma-díjra jelölt Crespo Rodrigo-vezette tatabányai színház 2024/25-ös évada hosszabb volt a szokásosnál, így rendhagyó módon az évadnyitón adták át az előző évad legjobbjainak járó díjakat.
Mint a színház honlapján tájékoztatott: a társulat négy kategóriában szavazott idén, amely eredményeként Jászai Gyűrű-díjat ért.
- a legjobb női főszerepért járó díjat Bakonyi Csilla,
- a legjobb férfi főszerepért járó díjat Csabai Csongor,
- a legjobb női mellékszerepért járó díjat Lapis Erika,
- a legjobb férfi mellékszerepért járó díjat Figeczky Bence kapta.
Valóra váltotta az álmokat, most Prima lehet Crespo Rodrigo, az ezerarcú színházigazgató
A nézők is szavazhattak - ismert színésznőt díjaztak
A nézők véleménye is fontos, ha nem a legfontosabb a tatabányai színháznak. Így szavazataik alapján a közönségdíjakat Danis Lídia és Dévai Balázs kapta. Danis Lídia többször kapott már díjat munkájáért, színházon belül és kívül is. A tévéképernyőről is ismert tatabányai színésznő néhány éve az Aranyélet című sorozatban nyújtott alakításáért Magyar Filmdíjat vehetett át, tavaly pedig Megyei Príma díjat érdemelt ki.
A színház vezetése a technikai dolgozók munkáját is elismerte. így Jászaiért Díjat kapott Gábriel István világosító nagyszerű fényterveiért és Simon Zsolt színpadmester-helyettes rendkívüli helytállásáért.