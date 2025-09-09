szeptember 9., kedd

Díjátadó

1 órája

Imádják a nézők a csodaszép tatabányai színésznőt - díjat ítéltek neki

A tatabányai színpad legjobbjait díjazták. A Jászai Mari Színház az előző évadban is jobbnál jobb darabokat hozott a publikumnak, a színészek kitettek magukért. A nézők is díjazták a színészeket.

Feleki Marietta

A tatabányai Jászai Mari Színház évadnyitó ülésén a társulat és a nézők szavazatai alapján díjazták a legjobbakat.

 Jászai Mari Színház díjazottjai: balról fent: Bakonyi Csongor, Figeczky Bence és Dévai Balázs. Balról lent: Bakonyi Csilla, Danis Lídia és Lapis Erika

A legjobbakat díjazta a Jászai Mari Színház

A Vármegyei Príma-díjra jelölt Crespo Rodrigo-vezette tatabányai színház 2024/25-ös évada hosszabb volt a szokásosnál, így rendhagyó módon az évadnyitón adták át az előző évad legjobbjainak járó díjakat.

Mint a színház honlapján tájékoztatott: a társulat négy kategóriában szavazott idén, amely eredményeként  Jászai Gyűrű-díjat ért. 

  • a legjobb női főszerepért járó díjat Bakonyi Csilla,
  • a legjobb férfi főszerepért járó díjat Csabai Csongor, 
  • a legjobb női mellékszerepért járó díjat Lapis Erika,
  • a legjobb férfi mellékszerepért járó díjat Figeczky Bence kapta.

A nézők is szavazhattak - ismert színésznőt díjaztak

A nézők véleménye is fontos, ha nem a legfontosabb a tatabányai színháznak. Így szavazataik alapján a közönségdíjakat Danis Lídia és Dévai Balázs kapta. Danis Lídia többször kapott már díjat munkájáért, színházon belül és kívül is. A tévéképernyőről is ismert tatabányai színésznő néhány éve az Aranyélet című sorozatban nyújtott alakításáért Magyar Filmdíjat vehetett át, tavaly pedig Megyei Príma díjat érdemelt ki. 

A színház vezetése a technikai dolgozók munkáját is elismerte. így  Jászaiért Díjat kapott Gábriel István világosító nagyszerű fényterveiért és Simon Zsolt színpadmester-helyettes rendkívüli helytállásáért.

