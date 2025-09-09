Imádják a nézők a csodaszép tatabányai színésznőt - díjat ítéltek neki

A tatabányai Jászai Mari Színház évadnyitó ülésén a társulat és a nézők szavazatai alapján díjazták a legjobbakat.

Jászai Mari Színház díjazottjai: balról fent: Bakonyi Csongor, Figeczky Bence és Dévai Balázs. Balról lent: Bakonyi Csilla, Danis Lídia és Lapis Erika

A legjobbakat díjazta a Jászai Mari Színház

A Vármegyei Príma-díjra jelölt Crespo Rodrigo-vezette tatabányai színház 2024/25-ös évada hosszabb volt a szokásosnál, így rendhagyó módon az évadnyitón adták át az előző évad legjobbjainak járó díjakat.

Mint a színház honlapján tájékoztatott: a társulat négy kategóriában szavazott idén, amely eredményeként Jászai Gyűrű-díjat ért.