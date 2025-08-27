augusztus 27., szerda

Adózás

1 órája

Kiderült, mit tervez Magyar Péter a fizetésekkel: brutális számok a Tisza-adócsomagban

A Tisza-csomag emberek millióinak fizetését kurtítaná meg. Itt vannak a Tisza-csomag részletei, kiszámoltuk, mennyivel kevesebbet keresnének a munkavállalók a többkulcsos adóval.

Kemma.hu
Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Nemrég napvilágra került  Tisza Párt egy belsős dokumentuma, amely eltörölné a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelem-adó rendszert, helyette progresszív, sávos, többkulcsos adózást vezetne be, írta a vg.hu. A Tisza-csomag a középrétegek zsebé is megkurtítaná, derült ki a dokumentumból.

A Tisza-csomag megkurtítaná a magyar munkavállalókat
Matek a Tisza-csomaggal: nem kicsit járnának rosszul a dolgozók
Fotó: ArtistGNDphotography / Forrás:  Shutterstock

Sokkol a Tisza-csomag: elvonásokra készülnek

Magyarországon 2011-ben vezették ki a többkulcsos adórendszert, és 2016-ban egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó fizetésre állt át a gazdaság. Ám Magyar Péterék ezt teljesen felborítanák. 

A Tisza-adócsomag egy nagyon szűk rétegnek hagyná meg a mostani, 15 százalékos SZJA-t, és már az éves átlagbér is magasabb adószintbe esne. 

Kiszámoltuk, mennyi lesz a jövedelemkiesés

A drasztikus adóemelés ráadásul nem is a magasabb jövedelműeket érinti: már a mediánjövedelem alatt keresőknek is húsba vágna az adóterv. Jelenleg az országos statisztikai adatokat tekintve a 2025 első félévében a havi átlagér 692 ezer 829 forint, a havi mediánbér a Központi Statisztikai Hivatal 2025 júniusi adatai szerint 567 700 forint volt.

  •  5 millió forint éves jövedelemig, azaz fix havi 416 ezer 666 forintig 15 százalék maradna az adókulcs. Ez a mediánbér alatt keresőket érintené.
  • 5 és 15 millió forintos éves jövedelem között 22 százalékra emelnék az SZJA-kulcsot. Ez az országos mediánbért mininmum megkeresőket is sújtaná leginkább. Ebbe mind az országos, mind a Komárom-Esztergom vármegyei átlag havibérek is beleesnének, amely jelenleg havi 681 ezer 938 forint. 
  • Évi 15 millió forint feletti jövedelem esetén 33 százalékos SZJA-kulcsot alkalmaznának.

Ki kell emelni, hogy mivel progresszív adózásól van szó, tehát ha például valakinek az éves fizetése 6 millió forint, akkor 5 millió forintig 15 százalékkal adózna, a fennmaradó 1 millió forintra pedig 22 százalékkal.

Mekkora kiesést jelentene ez a magyar munkavállalóknak?

Ha vaki a májusi, havi mediánbérnek megfelelő 567 ezer 700 forintot, azaz évi 6 millió 812 ezer 400 forintot keresne, jelenleg nettó havi 377 ezer 521 forintot kap kézhez.

Ám a Tisza-csomaggal ugyanez az összegből 5 millió forintig 15 százalékot, 1 millió 812 ezer 400 forint után pedig 22 százalékos szja-t kéne fizetnie. A nettó havi jövedelme így 366 ezer 948 forint lenne, tehát több mint 10 ezer forinttal kevesebb fizetést vinne haza az illető havonta. Éves szinte pedig cirka 120 ezerrel. 

Komárom-Esztergom dolgozóinak átlagbére is megsínylené az adóemelést

 Kiszámoltuk, mennyivel:

A 681 ezer 938 forintos átlag bruttó bér jelenlegi adója és járuléka (adókedvezmények nélkül) együtt 228 ezer 449 forint. A többsávos adózás szerint ugyanerre a bruttó bérre már 247 ezer 18 forint lenne az összes levonás. Ez közel 20 ezer forint különbség.

A középréteg járna a legrosszabbul: mentősök, orvosok bérével játszanak

A magasabb jövedelműeknek, így például az orvosok, mentősök, bírók esetében a kiesés még nagyobb lenne, számolta ki a Világgazdaság. Magyar Péterék javaslata szerint azok, akik bruttó 1 millió 300 ezer forintot keresnek, jelenleg 195 000 forint szja-t fizetnek. 

A 33 százalékos kulccsal azonban brutálisan emelkedne az adó: 262 380 forintra, ez 67 380 forint mínuszt jelent. Itt a korábbi 831 250 forintos havi kereset 763 870 forintra csökkenne.

Magyar Péter hazudott?

Mint a VG jelezte: Magyar Péter eddigi kommunikációjával teljesen ellentétes ez az elképzelés - kvázi a híveit is átverte. Ugyanis a Tisza Párt a Nemzet Hangja elnevezésű konzultációjában a tavasszal még arról kérdezte meg az embereket: Egyetértenek-e azzal, hogy a személyi jövedelemadó egységesen 9 százalékra csökkenjen. A válaszoló 1 millió 137 ezer emberből több mint 900 ezren az adócsökkentés mellett szavaztak. 

A portál kiemelte azonban: a Tisza azt nem fejtegette, hogy miből finanszírozná az adócsökkentést - amely miatt legalább 2000 milliárd forinttal kevesebb futna be az államkasszába.  Úgy tűnik, az elképzelést ezzel a napvilágra került, drasztikus adóemelési tervvel tudnák kompenzálni. 

 

