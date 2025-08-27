Kiderült, mit tervez Magyar Péter a fizetésekkel: brutális számok a Tisza-adócsomagban

Nemrég napvilágra került Tisza Párt egy belsős dokumentuma, amely eltörölné a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelem-adó rendszert, helyette progresszív, sávos, többkulcsos adózást vezetne be, írta a vg.hu. A Tisza-csomag a középrétegek zsebé is megkurtítaná, derült ki a dokumentumból.

Matek a Tisza-csomaggal: nem kicsit járnának rosszul a dolgozók

Sokkol a Tisza-csomag: elvonásokra készülnek

Magyarországon 2011-ben vezették ki a többkulcsos adórendszert, és 2016-ban egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó fizetésre állt át a gazdaság. Ám Magyar Péterék ezt teljesen felborítanák.

A Tisza-adócsomag egy nagyon szűk rétegnek hagyná meg a mostani, 15 százalékos SZJA-t, és már az éves átlagbér is magasabb adószintbe esne.

Kiszámoltuk, mennyi lesz a jövedelemkiesés

A drasztikus adóemelés ráadásul nem is a magasabb jövedelműeket érinti: már a mediánjövedelem alatt keresőknek is húsba vágna az adóterv. Jelenleg az országos statisztikai adatokat tekintve a 2025 első félévében a havi átlagér 692 ezer 829 forint, a havi mediánbér a Központi Statisztikai Hivatal 2025 júniusi adatai szerint 567 700 forint volt.

5 millió forint éves jövedelemig, azaz fix havi 416 ezer 666 forintig 15 százalék maradna az adókulcs. Ez a mediánbér alatt keresőket érintené.

5 és 15 millió forintos éves jövedelem között 22 százalékra emelnék az SZJA-kulcsot. Ez az országos mediánbért mininmum megkeresőket is sújtaná leginkább. Ebbe mind az országos, mind a Komárom-Esztergom vármegyei átlag havibérek is beleesnének, amely jelenleg havi 681 ezer 938 forint.

Évi 15 millió forint feletti jövedelem esetén 33 százalékos SZJA-kulcsot alkalmaznának.

Ki kell emelni, hogy mivel progresszív adózásól van szó, tehát ha például valakinek az éves fizetése 6 millió forint, akkor 5 millió forintig 15 százalékkal adózna, a fennmaradó 1 millió forintra pedig 22 százalékkal.

Mekkora kiesést jelentene ez a magyar munkavállalóknak?

Ha vaki a májusi, havi mediánbérnek megfelelő 567 ezer 700 forintot, azaz évi 6 millió 812 ezer 400 forintot keresne, jelenleg nettó havi 377 ezer 521 forintot kap kézhez.