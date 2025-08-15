1 órája
A hiányban és a részletekben is megtalálja az egészet Szénási Zoltán: most Prima lehet
A VOSZ Komárom-Esztergom vármegyei szervezete tatabányai irodalomtörténészt, Babits Mihály életművének kutatóját is jelölte Vármegyei Prima Díjra. Szénási Zoltán a Jászségból érkezve talált otthonra nálunk..
Az idei Vármegyei Prima Díj szavazási szakaszában tíz példakép várhatja a voksokat: a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom vármegyei szervezete az idén is díjazza szűkebb hazánk sport-, kulturális és közéleti személyiségeit. A Kemma cikksorozatban mutatja be tíz kategóriagyőztest, akik közül a támogatók szavazata alapján választják majd ki a három Prima Díjast, akik 2-2 millió forint pénzjutalomban részesülhetnek. A közönség által megszavazott Közönség és Külön Prima Díjat is kiosztanak, ennek összege 500-500 ezer forint. Aki a 10-es listára bejutott, az már nyert, hiszen 2025-ben – a beérkezett jelölések alapján – a legjobb volt a meghirdetett kategóriájában. Ezúttal a Magyar Irodalom kategória győztesét, Szénási Zoltán irodalomtörténészt mutatjuk be.
Babits Mihályt kevesen ismerik jobban Szénási Zoltánnál
Szénási Zoltán Jászberényben született 1975. december 7-én. Irodalomtörténész, szerkesztő. Az egykor a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársa, a Babits Kutatócsoport vezetője, az Intézetben szerkesztett Irodalomtörténeti Közlemények Szemle rovatának és a tatabányai Új Forrás folyóirat próza rovatának szerkesztője.
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Komárom-Esztergom megyei tagozatának elnöke, az MTA Textológiai, valamint Sajtótörténeti Munkabizottságának tagja. Irodalomtörténészként fő kutatási területe Babits Mihály életműve, vezetésével készül Babits költői életművének tudományos szövegkiadása.
Eddig nyolc irodalomtörténeti és irodalomkritikai témájú könyve jelent meg, több könyv és könyvsorozat szerkesztője, több mint 150 tudományos folyóiratcikk szerzője.
A 2025-ös Komárom-Esztergom Vármegyei Díj további jelöltjei:
- Magyar Irodalom: Szénási Zoltán irodalomtörténész
- Magyar Oktatás és Köznevelés: Zombori Mihály, a Tatai Patara főszervezője
- Magyar Sajtó: Varga Gábor szerkesztő
- Magyar Közművelődés: Turi Zsolt helytörténész
- Magyar Képzőművészet: Szabó Andrea grafikusművész
- Magyar Építészet és Építőművészet: László Tibor ny. főépítész
- Magyar Tudomány: Dr. Hajtó János ny. professzor
- Magyar Zeneművészet: Dukay Barnabás zeneszerző
- Magyar Sport: Esztergomi Kézilabda Club
- Magyar Színház és filmművészet: Crespo Rodrigo színész, színház-igazgató
A Vármegyei Prima Díjátadó Gálaestet szeptember 19-én (pénteken) 18 órakor tartják meg Tatabányán, a Jászai Mari Színházban.
Közönségszavazás:
A Prima Közönségdíjasra 2025. 08. 07-09. 07. között lehet szavazni a VOSZ honlapján is leírt módon a [email protected] mélcímen. 1 Prima Jelöltre 1 e-mail-címmel csak 1 szavazat lehetséges az egész időszak alatt, de voksolásra buzdítani online és offline csatornákon is lehet! Emellett a [email protected] címen is lehet voksolni.