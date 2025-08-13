1 órája
A kontrasztok tatai királynőjét most Prima díjjal koronázhatják meg
Aranyrajzszög díjat már kapott a tatai születésű Szabó Andrea. Most azonban, kvázi hazai pályán érdemelhet ki Vármegyei Prima díjat a grafikusművész-
Az idei Vármegyei Prima Díj szavazási szakaszában tíz példakép várhatja a voksokat: a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom vármegyei szervezete az idén is díjazza szűkebb hazánk sport-, kulturális és közéleti személyiségeit. A Kemma cikksorozatban mutatja be tíz kategóriagyőztest, akik közül a támogatók szavazata alapján választják majd ki a három Prima Díjast, akik 2-2 millió forint pénzjutalomban részesülhetnek. A közönség által megszavazott Közönség és Külön Prima Díjat is kiosztanak, ennek összege 500-500 ezer forint. Aki a 10-es listára bejutott, az már nyert, hiszen 2025-ben – a beérkezett jelölések alapján – a legjobb volt a meghirdetett kategóriájában. Ezúttal a Magyar Képzőművészet kategóriagyőztesét, Szabó Andrea grafikusművészt mutatjuk be.
Prima díjat érhetnek a gyönyörű munkák
A tatai születésű Szabó Andrea Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem adjunktusa. Az elmúlt közel két évtizedes kiállító és tervezőgrafikusi tevékenysége számos hazai és nemzetközi elismerést, díjat, valamint meghívást hozott számára. Alkotói munkásságát finoman kimunkált könyvek, plakátok, kulturális arculatok, autonóm alkotások jellemzik.
2022-ben a zsűri neki ítélte az utóbbi évek kiemelkedő tervezőgrafikai tevékenységéért járó Aranyrajzszög díjat. Szabó Andrea nagyfokú érzékenységgel egyensúlyoz a határozott és lágy elemek között, visszafogott – többnyire monokróm – színpalettát használ, melyet kollázs elemek gazdagítanak.
Munkáira jellemzőek a merész kontrasztok és a gondosan kidolgozott elrendezések, amelyek bevonják a nézőt, és jelentős művészi, kulturális értéket képviselnek.
A 2025-ös Komárom-Esztergom Vármegyei Díj további jelöltjei:
- Magyar Irodalom: Szénási Zoltán irodalomtörténész
- Magyar Képzőművészet: Szabó Andrea grafikusművész
- Magyar Oktatás és Köznevelés: Zombori Mihály, a Tatai Patara főszervezője
- Magyar Sajtó: Varga Gábor szerkesztő
- Magyar Közművelődés: Turi Zsolt helytörténész
- Magyar Építészet és Építőművészet: László Tibor ny. főépítész
- Magyar Tudomány: Dr. Hajtó János ny. professzor
- Magyar Zeneművészet: Dukay Barnabás zeneszerző
- Magyar Sport: Esztergomi Kézilabda Club
- Magyar Színház és filmművészet: Crespo Rodrigo színész, színház-igazgató
A Vármegyei Prima Díjátadó Gálaestet szeptember 19-én (pénteken) 18 órakor tartják meg Tatabányán, a Jászai Mari Színházban.
Közönségszavazás:
A Prima Közönségdíjasra 2025. 08. 07-09. 07. között lehet szavazni a VOSZ honlapján is leírt módon a [email protected] mélcímen. 1 Prima Jelöltre 1 e-mail-címmel csak 1 szavazat lehetséges az egész időszak alatt, de voksolásra buzdítani online és offline csatornákon is lehet! Emellett a [email protected] címen is lehet voksolni.