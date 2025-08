Pély Barna: Köszönjük, hogy ennyien ott voltatok!

A hétvégén zajlott Esztergomban az MCC Feszt. A nagyszabású rendezvényen sok ismert művész lépett fel, köztük a zenész Pély Barna is. Természetesen az ő koncertje is hatalmas sikert aratott, amit az előadó nem is hagyott szó nélkül.

Óriási buli volt az MCC Feszten, a remek hangulatért Pély Barna is felelt

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Pély Barna rajongóinak is köszönetet mondott

Az ismert művész Facebook-posztjában kitér arra, hogy annak idején ő is esztergomi diák volt, így csodálatos érzés volt számára szeretett városában koncertezni.