Az élelmiszer utalványok mellé még jön valami extra

A nyugdíj mellé élelmiszer utalványokat is kapnak a magyar nyugdíjasok. De most a jó hír mellé jön az extrém nyugdíj is, mondjuk ki menyit kaphat.

Extrém nyugdíj jön élelmiszer-utalványokkal együtt, ennyi lesz a pontos összeg! Nagyobb összegű nyugdíjra lehetnek jogosultak azok, akik korábban korhatár előtti ellátásban részesültek, közben dolgoztak, majd a nyugdíjkorhatár elérésekor ellátásuk öregségi nyugdíjjá alakult át. Az adoó.hu részletesen ismertette az igénylés feltételeit. Egyre több idős ember dönt úgy, hogy nyugdíj mellett is dolgozik, akár kiegészítő jövedelem, akár aktív életmód miatt

Forrás: vaol.hu Extrém nyugdíj A 2025-ös valorizációs szorzók, amelyek az újonnan megállapított nyugdíjak összegét befolyásolják, lehetőséget biztosíthatnak a már folyósított ellátások újraszámítására is de csak azok számára, akik a nyugdíj előtt munkát vállaltak, majd az ellátásuk öregségi nyugdíjjá vált. Ez főként azokat érinti, akik 2025-ben töltik be a 65 éves nyugdíjkorhatárt, vagyis 1959-ben születtek, korábban korhatár előtti ellátásban részesültek, és kérvényezték az újraszámítást – számolt be róla a hitelforum.hu. Korábban, 2012 előtt, többféle jogcímen lehetett öregségi nyugdíjat igényelni a nyugdíjkorhatár betöltése előtt is például hosszú szolgálati idő vagy hivatásos jogviszony alapján. 2012. január 1-jétől azonban ezek az ellátások átalakultak úgynevezett korhatár előtti ellátássá, amelyet a jogosultak a tényleges nyugdíjkorhatár eléréséig kaptak. Az élelmiszer utalvány pontos részletei a nyugdíjasoknak.