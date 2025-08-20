1 órája
Népművészet Mestere lett a óvónőből lett néprajzkutató, Jókai Mária +videó
Díjaztak a nemzeti ünnepen. Augusztus 20. alkalmából adományozható állami kitüntetéseket és művészeti elismeréseket, köztük Népművészet Mestere díjakat adott át Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Varga-Bajusz Veronikával és Závogyán Magdolnával, a tárca államtitkáraival kedden Budapesten, a Pesti Vigadóban.
A népművészet területén nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Népművészet Mestere díjban részesült Jókai Mária felvidéki magyar pedagógus, néprajzkutató, aki Komáromban szerzett óvónői, Pozsonyban pedig tanítói képesítést.
A magyar népzene felvidéki őrzője, Hanusz Zoltán állami kitüntetést kapott +videó
A Népművészet Mestere lett Jókai Mária
Jókai Mária Zoboraljai falvakban tanított, és a zoboralji népszokások, gyermekjátékok és viselet feltérképezésével foglalkozik. Kálazon tánccsoportot alakított, Gímesen a Villő nevű folklórcsoport fűződik a nevéhez.
Rájuk lehet büszke Komárom-Esztergom vármegye: őket díjazták az állami ünnep alkalmából
Párta, Párta – Zoboralji lakodalmas című összeállításáért 1985-ben Kecskeméten UNESCO-díjat kapott. 2000-ben Budapesten Életfa-díjjal tüntették ki; 2017-ben Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.
Hankó Balázs a díjátadón mondott beszédében kiemelte:
Nemzetünk születésnapja nemcsak egy ország ünnepe, hanem minden magyaré. Azoké, akiknek születésnapját generációról generációra ünnepli családjuk, vagy történelmünket formáló tettei miatt nemzetünk, Európa sőt a világ, mert örökségük velünk él most is
Szent István öröksége: így vált augusztus 20. a magyarság szimbólumává