Szívében Szőny és a Bakonyalja is ott dobog: Prima lehet a hangok varázslója, Dukay Barnabás
Újabb példaképet mutatunk be. Hangok repítették a Zenekakadémiáig az idén 75 éves Dukay Barnabást, akit az idén a Komárom-Esztergom vármegyei VOSZ Prima Díjra jelölt.
Ahogy az már hagyomány, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom vármegyei szervezete az idén is díjazza szűkebb hazánk sport-, kulturális és közéleti személyiségeit. Az idei Vármegyei Prima Díj jelöltjei között tíz példakép várhatja a voksokat, hiszen, szintén szokás szerint közönségdíjat is átadnak majd. A Kemma cikksorozatban mutatja be tíz kategóriagyőztest, akik közül a támogatók szavazata alapján választják majd ki a három Prima Díjast, akik 2-2 millió forint pénzjutalomban részesülhetnek. A közönség által megszavazott Közönség és Külön Prima Díjat is kiosztanak, ennek összege 500-500 ezer forint. Fontos, hogy aki a 10-es shortlistre bejutott, az már nyert, hiszen 2025-ben – a beérkezett jelölések alapján – a legjobb volt a meghirdetett kategóriájában. Ezúttal a Magyar Zeneművészet kategória győztesét, Dukay Barnabás zeneszerzőt mutatjuk be.
Szőnytől a Zeneakadémáig: Dukay Barnabás életútja
1950-ben, Szőnyben született, 15 éves koráig Kisbéren élt, a gimnázium első osztályáig ott tanult. Győrben járt zeneművészeti szakiskolába és gimnáziumba, majd a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia zeneszerzés tanszakára került. 1976-ban kapta meg diplomáját, mint zeneszerző és zeneelmélet-tanár. 1974-től a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1991-től a Zeneakadémia tanárképző intézetében és 1995-től nyugdíjba vonulásáig a Zeneakadémia egyetemi tagozatán szolfézst és zeneelméletet tanított. Mint egyetemi docens ment nyugdíjba.
Az Új Zenei Stúdió tagjaként külföldi és magyar szerzők és saját darabjaik előadásával foglalkoznak. Zeneszerzőként Erkel-díjat, Bartók-Pásztory díjat és Érdemes Művész kitüntetést kapott.
Mottója: “kötődés nélkül/a viszonzás igénye/nélkül szeretni/életadóan miként/a Nap - ez a szabadság” (Pálos Rozita)
A 2025-ös Komárom-Esztergom Vármegyei Díj további jelöltjei:
- Magyar Irodalom: Szénási Zoltán irodalomtörténész
- Magyar Képzőművészet: Szabó Andrea grafikusművész
- Magyar Tudomány: Dr. Hajtó János ny. professzor
- Magyar Oktatás és Köznevelés: Zombori Mihály Tatai Patara főszervezője
- Magyar Építészet és Építőművészet: László Tibor ny. főépítész
- Magyar Sajtó: Varga Gábor szerkesztő
- Magyar Közművelődés: Turi Zsolt helytörténész
- Magyar Sport: Esztergomi Kézilabda Club
- Magyar Színház és filmművészet: Crespo Rodrigo színész, színház-igazgató
A Vármegyei Prima Díjátadó Gálaest 2025. szeptember 19-én (pénteken) 18 órakor kerül megrendezésre Tatabányán, a Jászai Mari Színházban.
Közönségszavazás:
A Prima Közönségdíjasra 2025. 08. 07-09. 07. között lehet szavazni a VOSZ honlapján is leírt módon a [email protected] mélcímen. 1 Prima Jelöltre 1 e-mail-címmel csak 1 szavazat lehetséges az egész időszak alatt, de voksolásra buzdítani online és offline csatornákon is lehet! Emellett a [email protected] címen is lehet voksolni.