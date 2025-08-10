Szívében Szőny és a Bakonyalja is ott dobog: Prima lehet a hangok varázslója, Dukay Barnabás

Ahogy az már hagyomány, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom vármegyei szervezete az idén is díjazza szűkebb hazánk sport-, kulturális és közéleti személyiségeit. Az idei Vármegyei Prima Díj jelöltjei között tíz példakép várhatja a voksokat, hiszen, szintén szokás szerint közönségdíjat is átadnak majd. A Kemma cikksorozatban mutatja be tíz kategóriagyőztest, akik közül a támogatók szavazata alapján választják majd ki a három Prima Díjast, akik 2-2 millió forint pénzjutalomban részesülhetnek. A közönség által megszavazott Közönség és Külön Prima Díjat is kiosztanak, ennek összege 500-500 ezer forint. Fontos, hogy aki a 10-es shortlistre bejutott, az már nyert, hiszen 2025-ben – a beérkezett jelölések alapján – a legjobb volt a meghirdetett kategóriájában. Ezúttal a Magyar Zeneművészet kategória győztesét, Dukay Barnabás zeneszerzőt mutatjuk be.

Dukay Barnabás az idén nyáron töltötte be 75. életévét

Forrás: Beküldött

Szőnytől a Zeneakadémáig: Dukay Barnabás életútja

1950-ben, Szőnyben született, 15 éves koráig Kisbéren élt, a gimnázium első osztályáig ott tanult. Győrben járt zeneművészeti szakiskolába és gimnáziumba, majd a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia zeneszerzés tanszakára került. 1976-ban kapta meg diplomáját, mint zeneszerző és zeneelmélet-tanár. 1974-től a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1991-től a Zeneakadémia tanárképző intézetében és 1995-től nyugdíjba vonulásáig a Zeneakadémia egyetemi tagozatán szolfézst és zeneelméletet tanított. Mint egyetemi docens ment nyugdíjba.

Az Új Zenei Stúdió tagjaként külföldi és magyar szerzők és saját darabjaik előadásával foglalkoznak. Zeneszerzőként Erkel-díjat, Bartók-Pásztory díjat és Érdemes Művész kitüntetést kapott.

Mottója: “kötődés nélkül/a viszonzás igénye/nélkül szeretni/életadóan miként/a Nap - ez a szabadság” (Pálos Rozita)

A 2025-ös Komárom-Esztergom Vármegyei Díj további jelöltjei:

Magyar Irodalom: Szénási Zoltán irodalomtörténész

Magyar Képzőművészet: Szabó Andrea grafikusművész

Magyar Tudomány: Dr. Hajtó János ny. professzor

Magyar Oktatás és Köznevelés: Zombori Mihály Tatai Patara főszervezője

Magyar Építészet és Építőművészet: László Tibor ny. főépítész

Magyar Sajtó: Varga Gábor szerkesztő

Magyar Közművelődés: Turi Zsolt helytörténész Magyar Sport: Esztergomi Kézilabda Club

Magyar Színház és filmművészet: Crespo Rodrigo színész, színház-igazgató

A Vármegyei Prima Díjátadó Gálaest 2025. szeptember 19-én (pénteken) 18 órakor kerül megrendezésre Tatabányán, a Jászai Mari Színházban.