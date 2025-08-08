33 perce
Valóra váltotta az álmokat, most Prima lehet Crespo Rodrigo, az ezerarcú színházigazgató
Elindult a közönségszavazás az idei Vármegyei Prima Díj tíz jelöltjére. A tatabányai színház igazgatója, Crespo Rodrigo ezúttal nem csak házigazdaként izgulhat majd a prima Gálán, ugyanis ő is a jelöltek közé került.
Ahogy az már hagyomány, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom vármegyei szervezete az idén is díjazza szűkebb hazánk sport-, kulturális és közéleti személyiségeit. Az idei Vármegyei Prima Díj jelöltjei között tíz példakép várhatja a voksokat, hiszen, szintén szokás szerint közönségdíjat is átadnak majd. A Kemma cikksorozatban mutatja be tíz ketgória győzteseit, akik közül a támogatók szavazata alapján választják majd ki a három Prima Díjast, akik 2-2 millió forint pénzjutalomban részesülhetnek. Ezen kívül a közönség által megszavazott Közönség és Külön Prima Díjat is kiosztanak, ennek összege 500-500 ezer forint. Fontos, hogy aki a legjobb 10 jelölt közé bejutott, az már nyert, hiszen 2025-ben – a beérkezett jelölések alapján – a legjobb volt a meghirdetett kategóriájában. Elsőként Crespo Rodrigo színházigazgatót mutatjuk be, aki a Magyar Színház és filmművészet kategóriában került be a legjobbak közé.
Crespo Rodrigo hazatért vármegyénkbe
Crespo Rodrigo színművész, rendező, a tatabányai Jászai Mari Színház, Népház igazgatója. Pályáját a Színház- és Filmművészeti Egyetemen folytatott tanulmányaival kezdte, majd az ország számos jelentős színházában dolgozhatott 14 éves koráig Esztergomban élt, így boldogan tért vissza Komárom-Esztergom vármegyébe 2011-ben, amikor igazgatóként megkapta az tatabányai igazgatói kinevezését.
Azóta kiemelt célja, hogy a színház a közösség meghatározó kulturális központja legyen, ahol a klasszikus értékek és a kortárs művészet egyaránt otthonra találnak. A Komárom-Esztergom Vármegyei Príma Díj jelölés nagy megtiszteltetés számára. Hiszi, hogy a közös alkotás és a művészet ereje képes összekapcsolni és inspirálni közösségüket. Vezetése alatt lett önálló társulata a Jászainak.
Elismerései:
- Jászai Mari-díj
- Tatabánya Kultúrájáért Díj
- Vándor Pufi díj (Madách Színház),
- Kisfaludy Díj (Győri Nemzeti Színház)
- Közönségdíj (Jászai Mari Színház).
A 2025. évi Komárom-Esztergom Vármegyei Díj további jelöltjei:
- Magyar Irodalom Szénási Zoltán irodalomtörténész
- Magyar Képzőművészet Szabó Andrea grafikusművész
- Magyar Tudomány Dr. Hajtó János ny. professzor
- Magyar Oktatás és Köznevelés Zombori Mihály Tatai Patara főszervezője
- Magyar Építészet és Építőművészet László Tibor ny. főépítész
- Magyar Sajtó Varga Gábor szerkesztő
- Magyar Közművelődés Turi Zsolt helytörténész
- Magyar Zeneművészet Dukay Barnabás zeneszerző
- Magyar Sport Esztergomi Kézilabda Club
A Vármegyei Prima Díjátadó Gálaest 2025. szeptember 19-én (pénteken) 18 órakor kerül megrendezésre Tatabányán, a Jászai Mari Színházban.
Közönségszavazás:
A Prima Közönségdíjasra 2025. 08. 07-09. 07. között lehet szavazni a VOSZ honlapján is leírt módon a [email protected] mélcímen. 1 Prima Jelöltre 1 e-mail-címmel csak 1 szavazat lehetséges az egész időszak alatt, de voksolásra buzdítani online és offline csatornákon is lehet! Emellett a [email protected] címen is lehet voksolni.