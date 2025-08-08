Valóra váltotta az álmokat, most Prima lehet Crespo Rodrigo, az ezerarcú színházigazgató

Ahogy az már hagyomány, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom vármegyei szervezete az idén is díjazza szűkebb hazánk sport-, kulturális és közéleti személyiségeit. Az idei Vármegyei Prima Díj jelöltjei között tíz példakép várhatja a voksokat, hiszen, szintén szokás szerint közönségdíjat is átadnak majd. A Kemma cikksorozatban mutatja be tíz ketgória győzteseit, akik közül a támogatók szavazata alapján választják majd ki a három Prima Díjast, akik 2-2 millió forint pénzjutalomban részesülhetnek. Ezen kívül a közönség által megszavazott Közönség és Külön Prima Díjat is kiosztanak, ennek összege 500-500 ezer forint. Fontos, hogy aki a legjobb 10 jelölt közé bejutott, az már nyert, hiszen 2025-ben – a beérkezett jelölések alapján – a legjobb volt a meghirdetett kategóriájában. Elsőként Crespo Rodrigo színházigazgatót mutatjuk be, aki a Magyar Színház és filmművészet kategóriában került be a legjobbak közé.

Crespo Rodrigo is a vármegyei VOSZ tíz jelöltje között szerepel az idei Prima Gálán

Forrás: Beküldött

Crespo Rodrigo hazatért vármegyénkbe

Crespo Rodrigo színművész, rendező, a tatabányai Jászai Mari Színház, Népház igazgatója. Pályáját a Színház- és Filmművészeti Egyetemen folytatott tanulmányaival kezdte, majd az ország számos jelentős színházában dolgozhatott 14 éves koráig Esztergomban élt, így boldogan tért vissza Komárom-Esztergom vármegyébe 2011-ben, amikor igazgatóként megkapta az tatabányai igazgatói kinevezését.

Azóta kiemelt célja, hogy a színház a közösség meghatározó kulturális központja legyen, ahol a klasszikus értékek és a kortárs művészet egyaránt otthonra találnak. A Komárom-Esztergom Vármegyei Príma Díj jelölés nagy megtiszteltetés számára. Hiszi, hogy a közös alkotás és a művészet ereje képes összekapcsolni és inspirálni közösségüket. Vezetése alatt lett önálló társulata a Jászainak.

Elismerései:

Jászai Mari-díj

Tatabánya Kultúrájáért Díj

Vándor Pufi díj (Madách Színház),

Kisfaludy Díj (Győri Nemzeti Színház)

Közönségdíj (Jászai Mari Színház).

A 2025. évi Komárom-Esztergom Vármegyei Díj további jelöltjei:

Magyar Irodalom Szénási Zoltán irodalomtörténész

Magyar Képzőművészet Szabó Andrea grafikusművész

Magyar Tudomány Dr. Hajtó János ny. professzor

Magyar Oktatás és Köznevelés Zombori Mihály Tatai Patara főszervezője

Magyar Építészet és Építőművészet László Tibor ny. főépítész

Magyar Sajtó Varga Gábor szerkesztő

Magyar Közművelődés Turi Zsolt helytörténész

Magyar Zeneművészet Dukay Barnabás zeneszerző

Magyar Sport Esztergomi Kézilabda Club

A Vármegyei Prima Díjátadó Gálaest 2025. szeptember 19-én (pénteken) 18 órakor kerül megrendezésre Tatabányán, a Jászai Mari Színházban.