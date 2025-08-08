augusztus 8., péntek

László névnap

24°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Prima Díj

46 perce

Valóra váltotta az álmokat, most Prima lehet Crespo Rodrigo, az ezerarcú színházigazgató

Címkék#Crespo Rodrigo#Vármegyei Prima Díj#Vármegyei Prima Közönségdíj#VOSZ#jászai mari színház

Elindult a közönségszavazás az idei Vármegyei Prima Díj tíz jelöltjére. A tatabányai színház igazgatója, Crespo Rodrigo ezúttal nem csak házigazdaként izgulhat majd a prima Gálán, ugyanis ő is a jelöltek közé került.

Kemma.hu

Ahogy az már hagyomány, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom vármegyei szervezete az idén is díjazza szűkebb hazánk sport-, kulturális és közéleti személyiségeit. Az idei Vármegyei Prima Díj jelöltjei között tíz példakép várhatja a voksokat, hiszen, szintén szokás szerint közönségdíjat is átadnak majd. A Kemma cikksorozatban mutatja be tíz ketgória győzteseit, akik közül a támogatók szavazata alapján választják majd ki a három Prima Díjast, akik 2-2 millió forint pénzjutalomban részesülhetnek. Ezen kívül a közönség által megszavazott Közönség és Külön Prima Díjat is kiosztanak, ennek összege 500-500 ezer forint. Fontos, hogy aki a legjobb 10 jelölt közé bejutott, az már nyert, hiszen 2025-ben – a beérkezett jelölések alapján – a legjobb volt a meghirdetett kategóriájában. Elsőként Crespo Rodrigo színházigazgatót mutatjuk be, aki a Magyar Színház és filmművészet kategóriában került be a legjobbak közé.         

A tatabányai színház igazgatója, Crespo Rodrigo ezúttal nem csak házigazdaként izgulhat majd a prima Gálán, ugyanis ő is a jelöltek közé került.
Crespo Rodrigo is a vármegyei VOSZ tíz jelöltje között szerepel az idei Prima Gálán
Forrás: Beküldött

  

Crespo Rodrigo hazatért vármegyénkbe

Crespo Rodrigo színművész, rendező, a tatabányai Jászai Mari Színház, Népház igazgatója. Pályáját a Színház- és Filmművészeti Egyetemen folytatott tanulmányaival kezdte, majd az ország számos jelentős színházában dolgozhatott 14 éves koráig Esztergomban élt, így boldogan tért vissza Komárom-Esztergom vármegyébe 2011-ben, amikor igazgatóként megkapta az tatabányai igazgatói kinevezését. 

Azóta kiemelt célja, hogy a színház a közösség meghatározó kulturális központja legyen, ahol a klasszikus értékek és a kortárs művészet egyaránt otthonra találnak. A Komárom-Esztergom Vármegyei Príma Díj jelölés nagy megtiszteltetés számára. Hiszi, hogy a közös alkotás és a művészet ereje képes összekapcsolni és inspirálni közösségüket. Vezetése alatt lett önálló társulata a Jászainak. 

Elismerései: 

  • Jászai Mari-díj
  • Tatabánya Kultúrájáért Díj
  • Vándor Pufi díj (Madách Színház), 
  • Kisfaludy Díj (Győri Nemzeti Színház)
  • Közönségdíj (Jászai Mari Színház). 

A 2025. évi Komárom-Esztergom Vármegyei Díj további jelöltjei:

  • Magyar Irodalom                                             Szénási Zoltán irodalomtörténész                          
  • Magyar Képzőművészet                                 Szabó Andrea grafikusművész
  • Magyar Tudomány                                          Dr. Hajtó János ny. professzor
  • Magyar Oktatás és Köznevelés                     Zombori Mihály  Tatai Patara főszervezője
  • Magyar Építészet és Építőművészet            László Tibor ny. főépítész
  • Magyar Sajtó                                                    Varga Gábor szerkesztő
  • Magyar Közművelődés                                   Turi Zsolt helytörténész
  • Magyar Zeneművészet                                   Dukay Barnabás zeneszerző
  • Magyar Sport                                                   Esztergomi Kézilabda Club

A Vármegyei Prima Díjátadó Gálaest 2025. szeptember 19-én (pénteken) 18 órakor kerül megrendezésre Tatabányán, a Jászai Mari Színházban.

Közönségszavazás:

A Prima Közönségdíjasra 2025. 08. 07-09. 07. között lehet szavazni a VOSZ honlapján is leírt módon a [email protected] mélcímen. 1 Prima Jelöltre 1 e-mail-címmel csak 1 szavazat lehetséges az egész időszak alatt, de voksolásra buzdítani online és offline csatornákon is lehet! Emellett a [email protected] címen is lehet voksolni. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu