A figyelmetlen autós majdnem kioltotta egy motoros életét!

Egy motoros férfit elsodort egy figyelmetlen autós a bonyhádi áruház parkolónál. A baleset után súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba – írja az Origo

Baleset körülményei

Az autóvezető gondatlansága miatt indított büntetőeljárást a rendőrség, közúti baleset ügyében. A hatóság vizsgálja a körülményeket, hogy a felelősség tisztázódjon. Elmondások szerint a baleset vasárnap délután történt, amikor az autós balra kanyarodott az áruház parkolónál és nem adott elsőbbséget a motorosnak. A két jármű összeütközött, a motorost súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A helyiek szerint a parkoló környéke rendszeresen forgalmas, így a figyelmetlenség kockázatos következményekhez vezethet.