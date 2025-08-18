augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

26°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

A figyelmetlen autós majdnem kioltotta egy motoros életét!

Címkék#rendőrség#jármű#életveszélyes#baleset

Váratlan esemény zavarta meg a nyugodt délutánt egy áruház környékén. A baleset komoly figyelmet kapott a helyiek körében.

Kemma.hu

Egy motoros férfit elsodort egy figyelmetlen autós a bonyhádi áruház parkolónál. A baleset után súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba – írja az Origo

Baleset: a motorost súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Forrás: origo.hu
Baleset: a motorost súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
Forrás: origo.hu

Baleset körülményei

Az autóvezető gondatlansága miatt indított büntetőeljárást a rendőrség, közúti baleset ügyében. A hatóság vizsgálja a körülményeket, hogy a felelősség tisztázódjon. Elmondások szerint a baleset vasárnap délután történt, amikor az autós balra kanyarodott az áruház parkolónál és nem adott elsőbbséget a motorosnak. A két jármű összeütközött, a motorost súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A helyiek szerint a parkoló környéke rendszeresen forgalmas, így a figyelmetlenség kockázatos következményekhez vezethet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu