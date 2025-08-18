1 órája
A figyelmetlen autós majdnem kioltotta egy motoros életét!
Váratlan esemény zavarta meg a nyugodt délutánt egy áruház környékén. A baleset komoly figyelmet kapott a helyiek körében.
Egy motoros férfit elsodort egy figyelmetlen autós a bonyhádi áruház parkolónál. A baleset után súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba – írja az Origo
Baleset körülményei
Az autóvezető gondatlansága miatt indított büntetőeljárást a rendőrség, közúti baleset ügyében. A hatóság vizsgálja a körülményeket, hogy a felelősség tisztázódjon. Elmondások szerint a baleset vasárnap délután történt, amikor az autós balra kanyarodott az áruház parkolónál és nem adott elsőbbséget a motorosnak. A két jármű összeütközött, a motorost súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
A helyiek szerint a parkoló környéke rendszeresen forgalmas, így a figyelmetlenség kockázatos következményekhez vezethet.
Mentőhelikoptert is riasztottak az M1-es balesethez, teljes az útzár tatabánya térségében