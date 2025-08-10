Dobd el a mobilod: az Agostyáni Arborétum a Gerecse térerőmentes, titkos oázisa

A Gerecse mélyén egy titkos oázis vár, ahol a fák az égig érnek: a varázslatos Agostyáni Arborétum világát, ami Budapesttől alig egy órányira található! Ha a kánikulában egy olyan helyre vágysz, ahol garantáltan hűs a levegő, akkor itt a helyed!

Őszi pompában az Agostyáni Arborétum

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A lenyűgöző Agostyáni Arborétum, ahol 110 éves fák mesélnek

A Tatától csupán néhány kilométerre fekvő Bocsájtó-völgy egyedülálló mikroklímáját már Esterházy Móric is felfedezte. Neki köszönhetjük az Agostyáni Arborétum kertjének legidősebb, 110 éves fáit. A jelenleg közel 300 féle fa és cserje közösségében cédrusok, mamutfenyők és tulipánfák között tehetünk egy felejthetetlen kirándulást. Ha kíváncsi vagy a megye többi rejtett kincsére is, olvasd el a világhírű Samu leletről szóló cikkünket is!

Varázslatos programok: a szentjánosbogár-rajzás csodája

Az Agostyáni Arborétum nemcsak egy csendes kert, hanem pezsgő közösségi tér is. A nyári esték fénypontja a lebilincselő szentjánosbogár-rajzás, de a szezonális piknikek és vásárok is vonzzák a látogatókat. A téli madárgyűrűzési bemutatók és a fotós programok pedig azt bizonyítják, hogy a kert minden évszakban tartogat valami különlegeset. A kérdés már csak az, mit csinálj a Gerecsében nyáron, ha nem ezt?

Zavartalan feltöltődés: a térerőmentes kulcsosház titka

Aki teljes nyugalomra és digitális méregtelenítésre vágyik, annak az arborétumi tó partján álló, megújult kulcsosház nyújt tökéletes menedéket. Ez a térerőmentes szálláshely Magyarország egyik rejtett gyöngyszeme, ahol a 10 fős, összkomfortos épületben garantáltan zavartalan a pihenés.

A Gerecse féltve őrzött kincsei: elképesztő tények

Ez a különleges arborétum Budapest közelében a Gerecsei Tájvédelmi Körzet fokozottan védett része, és a Natura2000 minősítést is kiérdemelte. Számos védett állat- és madárfaj otthona, a Vármegyei Értéktár része, és olyan fontos túraútvonalak mellett fekszik, mint az Országos Kéktúra. További információkért látogass el a Vérteserdő Zrt. hivatalos oldalára.