augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

31°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kirándulás tipp

3 órája

Dobd el a mobilod: az Agostyáni Arborétum a Gerecse térerőmentes, titkos oázisa

Címkék#kirándulástipp#Agostyán#agostyáni arborétum

Kánikula van, és egy olyan helyre vágysz, ahol garantáltan hűs a levegő? Fedezd fel a varázslatos Agostyáni Arborétum világát!

Kemma.hu
Dobd el a mobilod: az Agostyáni Arborétum a Gerecse térerőmentes, titkos oázisa

Őszi pompában az Agostyáni Arborétum

Forrás: 24 Óra

Fotó: Zetovics Márió

A Gerecse mélyén egy titkos oázis vár, ahol a fák az égig érnek: a varázslatos Agostyáni Arborétum világát, ami Budapesttől alig egy órányira található! Ha a kánikulában  egy olyan helyre vágysz, ahol garantáltan hűs a levegő, akkor itt a helyed! 

Őszi pompában az Agostyáni Arborétum
Őszi pompában az Agostyáni Arborétum
Fotó: Zetovics Márió / Forrás:  24 Óra

A lenyűgöző Agostyáni Arborétum, ahol 110 éves fák mesélnek

A Tatától csupán néhány kilométerre fekvő Bocsájtó-völgy egyedülálló mikroklímáját már Esterházy Móric is felfedezte. Neki köszönhetjük az Agostyáni Arborétum kertjének legidősebb, 110 éves fáit. A jelenleg közel 300 féle fa és cserje közösségében cédrusok, mamutfenyők és tulipánfák között tehetünk egy felejthetetlen kirándulást. Ha kíváncsi vagy a megye többi rejtett kincsére is, olvasd el a világhírű Samu leletről szóló cikkünket is!

Varázslatos programok: a szentjánosbogár-rajzás csodája

Az Agostyáni Arborétum nemcsak egy csendes kert, hanem pezsgő közösségi tér is. A nyári esték fénypontja a lebilincselő szentjánosbogár-rajzás, de a szezonális piknikek és vásárok is vonzzák a látogatókat. A téli madárgyűrűzési bemutatók és a fotós programok pedig azt bizonyítják, hogy a kert minden évszakban tartogat valami különlegeset. A kérdés már csak az, mit csinálj a Gerecsében nyáron, ha nem ezt?

Zavartalan feltöltődés: a térerőmentes kulcsosház titka

Aki teljes nyugalomra és digitális méregtelenítésre vágyik, annak az arborétumi tó partján álló, megújult kulcsosház nyújt tökéletes menedéket. Ez a térerőmentes szálláshely Magyarország egyik rejtett gyöngyszeme, ahol a 10 fős, összkomfortos épületben garantáltan zavartalan a pihenés.

A Gerecse féltve őrzött kincsei: elképesztő tények

Ez a különleges arborétum Budapest közelében a Gerecsei Tájvédelmi Körzet fokozottan védett része, és a Natura2000 minősítést is kiérdemelte. Számos védett állat- és madárfaj otthona, a Vármegyei Értéktár része, és olyan fontos túraútvonalak mellett fekszik, mint az Országos Kéktúra. További információkért látogass el a Vérteserdő Zrt. hivatalos oldalára.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu