A festő-grafikus, akiben nem volt megfelelés, csak a szenvedély

Immár öt éve, hogy Vincze László nincs közöttünk. Nem szentimentalizmus azt állítani, hogy nélküle az esztergomi belvárosi élet üresebb lett, hiszen kedves, bohém intellektuális egyénisége tulajdonképpen hosszú évtizedeken át meghatározó volt errefelé. A 20. században megismert legnagyobb klasszikusok karaktere tükröződött vissza személyiségében, nagyvilági látásmódjában, népszerűvé vált művészete pedig már első alkotói időszakától kezdve jegyzett névvé tette.

Vincze László kiállítása szeptember 2-ig látható Esztergomban

Fotó: P.O.Z. / Forrás: Beküldött

A mostani kiállítást tulajdonképpen két részre lehet osztani, melynek egyik oldala egy rendkívül családias, baráti hangulatról árulkodik, a másik pedig egy rendkívüli kiállítási anyagról szól, melyben Vincze László aktjait, tájképeit, portréit, zsánerképeit, illetve vázlat állapotukban is lenyűgöző hatású rajzait, grafikáit láthatja a közönség. A megnyitón Brassai Gabriella festőművész, a Duna Múzeum Európa Közép Galériája művészeti vezetője mondott rövid bevezetőt. Ennek során felidézte a legendás festő-grafikus azon alakját, melyet már gyerekként is látott, amikor például a Vincze családnál járt.

A jobboldali egy Vincze László önarckép

Fotó: P.O.Z. / Forrás: Beküldött

Erről többek között így beszélt: „Tisztán emlékszem a rengeteg pasztellkrétára, addig még soha nem láttam ennyi árnyalatot. Irigyeltem azt, éreztem, hogy ezt akarom csinálni, ha nagy leszek. A mai napig azok az élmények határozzák meg azt, amit zsigerileg gondolok a művészetről, amiket gyerekként volt szerencsém megtapasztalni. A sok kis vázlat, akvarell, ami kitapétázta a falat, számára a legértékesebb alkotása. Nincs benne a megfelelés, csak a szenvedély. Az a szenvedély, amivel egész életében megörökítette a pillanatot. Annak az időnek a tökéletes esszenciája, amiben élt, és ő szemén keresztül.”

A tárlat legkülönlegesebb darabjai az eddig nem látott vázlatok

Fotó: P.O.Z. / Forrás: Beküldött

Brassai Gabriella után Vincze Péter, Vincze László fia beszélt édesapjáról, arról, hogy milyen élmény volt egy rendkívül erős karakterű képzőművész gyerekeként felnőni, időről-időre újra és újra rácsodálkozni művészetére, festményeire, grafikáira. A teljes hivatási profiljában festőművész, akvarell-, grafikus művész, tanár Vincze László 1957-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán. 1959-ben a Szovjetunióba, 1963-ban Közép- és Nyugat-Európába tett tanulmányutat, melyeket alkotásain dolgozott fel. 1960-tól állított ki. A Művészeti Alap és a MAOE tagja volt. Mintegy nyolcezer festményét jegyzik.