Szenzációs felfedezés: elsős találta meg a római kincseket

Egy szerencsesorozat főszereplője lett egy elsős régész szakos hallgató, aki a múlt pénteken furcsa bronz díszszobor leletre bukkant Komáromban. A Brigetio ásatás során néhány nappal később a lelet párja is előkerült a földből, most pedig egy harmadik töredezett darabra is ráakadtak.

Különös bronzszobrok a Brigetio ásatás területén - vajon mire használhatták őket?

Forrás: Brigetio/Facebook

Az ásatás díszszobrainak megtalálója

A Brigetio a Facebook oldalán osztotta meg az örömteli pillanatot, amelyben megemlíti a lelet szerencsés megtalálóját egy elsőéves egyetemi hallgatót. A leletek valószínűleg egy edény vagy cista lábai lehettek – hengeres testű, általában kétfülű doboz vagy edény –, de a pontos funkciójának és jelentésének meghatározása még várat magára. Egyelőre csak találgatni lehet, hogy egy díszes háztartási tárgy, kultikus eszköz, vagy valamilyen dekoráció részei voltak-e.

A komáromi Brigetio területén folyamatban lévő ásatásról már korábbi cikkünkben is írtunk. A Brigetio igazi kincses bánya a régészhallgatóknak. A legtöbben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókori Régészeti Tanszékéről érkeznek ide nyári gyakorlatra, továbbá szlovák és cseh diákok is részt vesznek az ásatáson, hogy megismerkedjenek a leletekben gazdag helyszínnel.

A múlt örökségei

Az elmúlt években az építészeti emlékek közül sok padlófűtéshez, falfűtéshez kapcsolódó elem került elő, rábukkantak fűtőcsatornákra, falakra, építkezéshez használt tárgyakra, például egy mészoltáshoz használt, téglákkal kirakott medencére, amely nagyon ritka lelet.

A kutatók és hallgatók izgatottan figyelik, lesz-e még több részlet, ami előkerül a régmúltból. Augusztus közepéig van lehetőségük Komáromban dolgozni, ezután a kutatásuk eredményeit megtekinthetjük a komáromi Brigetio Öröksége Látogatóközpontban.