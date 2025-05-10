2025.05.10. 11:00
Világsiker előtt a Hunyadi sorozat?
Nemcsak hazánkban, de már határainkon túl is hódít a magyar történelmi produkció. A Hunyadi sorozat jövőjéről és sikeréről beszélgettünk a szakemberrel.
Immár Ausztriában is műsorra tűzték a Hunyadi sorozatot, amit már a Netflixen is kereshetünk. A magyar nézettségi listák élén futó történelmi produkció világsikert hozhat alkotóinak. Cserteg István tatai filmkutató már a sorozat vetítésének kezdetekor megjósolta, hogy nemzetközi sikerre is számíthatnak az alkotók.
Győztünk, testvér! – A Hunyadi sorozat letarolta a nézettségi listákat
Többek között erről is beszélgettünk vele legújabb filmes podcastünkben. Emellett arra is kitértünk, hogy a magyar Trónok Harcaként is emlegetett sorozat mit jelenthet a magyar filmgyártás jövőjére nézve. A sorozat egyébként ezer szállal kötődik Komárom-Esztergomhoz: nemcsak a Hunyadi családnak volt fontos vármegyénk, de a sorozat egyik jelenetét is nálunk forgatták.
