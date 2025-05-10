augusztus 10., vasárnap

Világsiker előtt a Hunyadi sorozat?

Nemcsak hazánkban, de már határainkon túl is hódít a magyar történelmi produkció. A Hunyadi sorozat jövőjéről és sikeréről beszélgettünk a szakemberrel.

Kemma.hu

Immár Ausztriában is műsorra tűzték a Hunyadi sorozatot, amit már a Netflixen is kereshetünk. A magyar nézettségi listák élén futó történelmi produkció világsikert hozhat alkotóinak. Cserteg István tatai filmkutató már a sorozat vetítésének kezdetekor megjósolta, hogy nemzetközi sikerre is számíthatnak az alkotók. 

Többek között erről  is beszélgettünk vele legújabb filmes podcastünkben. Emellett arra is kitértünk, hogy a magyar Trónok Harcaként is emlegetett sorozat mit jelenthet a magyar filmgyártás jövőjére nézve. A sorozat egyébként ezer szállal kötődik Komárom-Esztergomhoz: nemcsak a Hunyadi családnak volt fontos vármegyénk, de a sorozat egyik jelenetét is nálunk forgatták. 

 

Kemma.hu podcast

