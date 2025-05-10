Világsiker előtt a Hunyadi sorozat?

Többek között erről is beszélgettünk vele legújabb filmes podcastünkben. Emellett arra is kitértünk, hogy a magyar Trónok Harcaként is emlegetett sorozat mit jelenthet a magyar filmgyártás jövőjére nézve. A sorozat egyébként ezer szállal kötődik Komárom-Esztergomhoz: nemcsak a Hunyadi családnak volt fontos vármegyénk, de a sorozat egyik jelenetét is nálunk forgatták.