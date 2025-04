Kis költők Tegnap, 18:16

Versenyben a rímek, 95 költeményt írtak a diákok

A költészet napja alkalmából meghirdetett tatai verseny idén is nagy sikerrel zárult. A versíró pályázatra összesen 95 vers érkezett be, nemcsak a helyi iskolákból, hanem még Komáromból is.

A legjobbnak ítélt költeményeket évfolyamonként díjazták, a versíró verseny ünnepélyes eredményhirdetésének a Vaszary János Általános Iskola adott otthont, ahol a diákok egy rövid műsorral is készültek. Az előadáson helyet kaptak a legnagyobb költők komolyabb versei mellett a kamaszokról és a kamaszoknak szóló alkotások is. Összesen 95 vers érkezett be a tatai versíró pályázatra, nemcsak a helyi iskolákból, hanem még Komáromból is.

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra A műsor után kezdődött a versíró pályázat eredményhirdetése.

GALÉRIA: Költészet napi műsor és versíró verseny eredményhirdetés a Vaszaryban (Fotó: Z.M.) Fotók: Zetovics Márió

A versíró pályázat eredménye A beérkezett pályaművek között komoly, elgondolkodtató versek éppúgy akadtak, mint játékos, kamaszokról szóló írások. Lázár Katalin tanárnő örömmel mesélte, hogy évről évre nő a lelkes jelentkezők száma – a zsűri ezért többször is átolvassa a verseket, külön figyelve arra, hogy a díjazott művek korosztályhoz illőek legyenek. A nyertes alkotásokat a tanárok olvasták fel, a közönség pedig tapssal ünnepelte a kis költőket.

